Trà sữa gạo rang có thực sự tốt cho sức khỏe?

Trà sữa gạo rang có tốt không?

Bổ sung năng lượng nhanh

Gạo rang và đường trong trà sữa cung cấp carbohydrate, giúp cơ thể nhanh chóng có thêm năng lượng. Trong khi đó, sữa bổ sung protein và chất béo, có thể góp phần tạo cảm giác no lâu hơn. Tuy nhiên, lượng năng lượng thực tế của thức uống phụ thuộc vào công thức, đặc biệt là lượng đường, sữa và các thành phần bổ sung.

Cung cấp một lượng nhỏ chất chống oxy hóa

Trà là nguồn cung cấp một số hợp chất chống oxy hóa như polyphenol và catechin. Những chất này có khả năng tham gia trung hòa các gốc tự do, qua đó góp phần bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa.

Tuy nhiên, hàm lượng các hợp chất có lợi không cố định mà thay đổi tùy loại trà, tỷ lệ trà và gạo rang cũng như phương pháp pha chế.

Trà sữa gạo rang được yêu thích nhờ hương thơm đặc trưng, vị béo dễ uống

Bổ sung một số vitamin và khoáng chất

Nếu sử dụng sữa tươi hoặc sữa được bổ sung vi chất, trà sữa gạo rang có thể cung cấp một phần canxi, phốt pho và vitamin nhóm B. Đây là những dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe xương, hoạt động của hệ thần kinh và quá trình chuyển hóa năng lượng.

Dù vậy, giá trị dinh dưỡng của mỗi ly trà sữa không giống nhau mà phụ thuộc vào loại sữa, lượng sữa và tỷ lệ các nguyên liệu được sử dụng.

Giúp thư giãn và cải thiện tâm trạng

Mùi thơm của gạo rang có thể tạo cảm giác dễ chịu, thư giãn khi thưởng thức. Bên cạnh đó, trà chứa L-theanine, một loại axit amin có thể góp phần tạo cảm giác thư thái và hỗ trợ khả năng tập trung.

Caffeine trong trà cũng có tác dụng tăng sự tỉnh táo, giảm cảm giác mệt mỏi khi được sử dụng với lượng phù hợp. Tuy nhiên, những người nhạy cảm với caffeine cần lưu ý thời điểm và lượng sử dụng.

Trà sữa gạo rang khác gì trà sữa thông thường?

Trà sữa gạo rang thường kết hợp trà đen, trà xanh hoặc hồng trà với gạo rang, sau đó thêm sữa tươi, sữa đặc hoặc bột kem. Tùy công thức, đồ uống có thể chứa đường, syrup và nhiều loại topping, khiến lượng calo thay đổi đáng kể. Về dinh dưỡng, thức uống cung cấp carbohydrate, protein, chất béo; sữa còn bổ sung canxi, phốt pho và một số vitamin nhóm B.

Uống trà sữa gạo rang có béo không?

Trà sữa gạo rang không trực tiếp gây tăng cân, nhưng uống thường xuyên với lượng lớn, đặc biệt loại nhiều đường, bột kem và topping, có thể khiến cơ thể dư thừa năng lượng và tích mỡ. Uống quá nhiều còn liên quan đến nguy cơ rối loạn đường huyết, đái tháo đường type 2 và sâu răng.

Cách uống trà sữa gạo rang đúng để tốt cho sức khỏe

Sử dụng trà sữa gạo rang hợp lý giúp hạn chế đường và năng lượng dư thừa. Khi gọi đồ uống, nên chọn mức đường 0-30%, giảm topping nhiều đường như trân châu, kem cheese, syrup, kem tươi và ưu tiên nguyên liệu rõ nguồn gốc. Không nên uống hàng ngày hoặc thay thế nước lọc, sữa và bữa ăn chính. Do chứa caffeine, nên uống vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, tránh uống khi quá đói nếu dạ dày nhạy cảm.