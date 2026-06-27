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Trà thanh nhiệt: Uống bao nhiêu là đủ?

Thứ Bảy, 11:25, 27/06/2026
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VOV.VN - Trà thanh nhiệt là thức uống phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt vào mùa nóng nhờ khả năng giải nhiệt và hỗ trợ sức khỏe. Thành phần thường gồm trà xanh, hoa cúc và các loại thảo mộc tự nhiên, khiến nhiều người đặt câu hỏi uống nhiều có tốt không.

Lợi ích của trà thanh nhiệt

Hỗ trợ giảm cân

Các hoạt chất chống oxy hóa trong trà, đặc biệt là catechin trong trà xanh, có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa. Đồng thời, trà giúp tạo cảm giác no lâu, góp phần kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể.

Một số nghiên cứu cho thấy việc sử dụng trà thanh nhiệt đều đặn có thể hỗ trợ giảm cân ở mức độ nhất định. Tuy nhiên, hiệu quả chỉ rõ rệt khi kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý và vận động thường xuyên.

Hỗ trợ tiêu hóa

Một số thành phần như bạc hà, gừng và thảo mộc trong trà có thể giúp kích thích hoạt động của hệ tiêu hóa, giảm đầy hơi và khó tiêu. Trà cũng góp phần hỗ trợ cân bằng đường ruột, giúp quá trình hấp thu dinh dưỡng diễn ra hiệu quả hơn.

Sử dụng trà với liều lượng phù hợp có thể giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, tuy nhiên không nên lạm dụng để tránh ảnh hưởng ngược lại đến dạ dày.

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Trà thanh nhiệt là thức uống phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt vào mùa nóng nhờ khả năng giải nhiệt và hỗ trợ sức khỏe

Tăng cường hệ miễn dịch

Nhờ chứa các chất chống oxy hóa và một số vitamin tự nhiên, trà thanh nhiệt giúp hỗ trợ cơ thể chống lại tác động của gốc tự do, từ đó nâng cao sức đề kháng. Việc sử dụng đều đặn có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh thông thường như cảm cúm, đồng thời hỗ trợ quá trình phục hồi sức khỏe sau ốm.

Uống trà thanh nhiệt nhiều có tốt không?

Dù mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng trà thanh nhiệt quá mức có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn đối với sức khỏe.

Ảnh hưởng đến dạ dày

Uống quá nhiều trà có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, dẫn đến cảm giác buồn nôn, đau bụng hoặc ợ nóng. Thành phần caffeine có thể làm tăng tiết axit dạ dày, làm tăng nguy cơ khó chịu ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Tác động đến tim mạch

Hàm lượng caffeine cao có thể khiến tim đập nhanh, tăng huyết áp hoặc gây khó ngủ. Với những người có bệnh lý tim mạch, việc uống quá 2-3 tách mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim.

Lưu ý với phụ nữ mang thai

Phụ nữ mang thai sử dụng trà thanh nhiệt quá mức có thể đối mặt với nguy cơ ảnh hưởng đến thai kỳ. Một số thành phần thảo mộc cũng có thể gây tương tác không mong muốn, vì vậy cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Cách uống trà thanh nhiệt an toàn

Để tận dụng lợi ích của trà thanh nhiệt và hạn chế rủi ro, cần sử dụng đúng cách và có chừng mực. Nên chọn trà có nguồn gốc rõ ràng, thành phần tự nhiên như trà xanh, hoa cúc, với lượng khoảng 1-2 tách mỗi ngày. Người có cơ địa nhạy cảm nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi dùng.

Trà nên uống sau bữa ăn để hỗ trợ tiêu hóa, tránh uống khi đói và không thay thế hoàn toàn nước lọc. Thời điểm phù hợp là buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, tránh uống sát giờ ngủ để không ảnh hưởng giấc ngủ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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