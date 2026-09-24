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Trái cây ngâm rượu: Nên chọn loại quả nào?

Thứ Năm, 09:24, 24/09/2026
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VOV.VN - Mỗi loại trái cây khi ngâm rượu tạo hương vị và đặc điểm riêng. Dưới đây là một số loại quả thường được dùng để ngâm rượu và cách thực hiện đơn giản tại nhà.

Uống rượu trái cây có tốt không?

Một số loại trái cây chứa vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật có lợi, nhưng khi ngâm rượu, thành phần có thể thay đổi và thức uống vẫn chứa cồn. Rượu trái cây có thể tạo cảm giác thư giãn, kích thích vị giác và cung cấp một số hợp chất chống oxy hóa từ quả, nhưng không có nghĩa giúp phòng hoặc điều trị bệnh. Uống quá nhiều có thể ảnh hưởng đến gan, tim mạch, tiêu hóa và sức khỏe tổng thể, vì vậy cần sử dụng có chừng mực và không dùng với mục đích chữa bệnh.

Những loại trái cây ngâm rượu tốt cho sức khỏe

Rượu táo mèo

Táo mèo có vị chua, hơi chát và mùi thơm đặc trưng. Khi ngâm với rượu, quả tạo nên thức uống có vị chua ngọt khá dễ uống. Táo mèo chứa một số vitamin và hợp chất thực vật. Tuy nhiên, những thành phần này không có nghĩa rượu táo mèo có thể tăng sức đề kháng, giảm cân hay điều trị bệnh. Việc sử dụng cần chú ý đến hàm lượng cồn và lượng uống mỗi lần.

trai cay ngam ruou nen chon loai qua nao hinh anh 1
Khi ngâm với rượu, quả táo mèo tạo nên thức uống có vị chua ngọt khá dễ uống

Rượu ổi

Ổi chứa vitamin C cùng nhiều dưỡng chất khác. Khi ngâm với rượu, loại quả này tạo nên thức uống có mùi thơm đặc trưng. Dù vậy, không nên kỳ vọng rượu ổi có thể điều trị đầy hơi, ợ chua hoặc các bệnh tiêu hóa. Rượu chứa cồn, nếu sử dụng quá mức thậm chí có thể gây kích ứng và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Rượu nho

Nho chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa. Rượu nho có vị thơm, ngọt và thường được nhiều người lựa chọn.

Tuy nhiên, những lợi ích của quả nho không thể đồng nhất với tác dụng của rượu nho. Đặc biệt, không nên sử dụng rượu với mục đích giảm cân, đốt cháy mỡ thừa hay phòng ngừa ung thư. Uống nhiều đồ uống có cồn có thể gây hại cho sức khỏe.

trai cay ngam ruou nen chon loai qua nao hinh anh 2

Rượu mơ

Rượu mơ có hương thơm và vị chua ngọt đặc trưng, là loại rượu ngâm trái cây khá phổ biến. Quả mơ chứa một số acid hữu cơ và dưỡng chất.

Thức uống này có thể tạo cảm giác ngon miệng và dễ uống, nhưng không nên xem rượu mơ là giải pháp để trị ho, tiêu đờm, viêm họng hay phòng ngừa cảm nắng. Khi có triệu chứng bệnh, người dùng nên lựa chọn phương pháp chăm sóc và điều trị phù hợp.

Cách ngâm rượu từ trái cây đơn giản dễ làm

Rượu ổi

Ngâm rượu ổi cần 2kg ổi, 2 lít rượu trắng, 200g đường phèn và một ít muối. Ổi rửa sạch, có thể ngâm nhanh với nước muối loãng, sau đó để ráo và bỏ cuống, đầu quả. Cho ổi, rượu và đường phèn vào hũ thủy tinh sạch, khô, đậy kín và để nơi thoáng mát, tránh ánh nắng. Sau khoảng 2-4 tháng, có thể kiểm tra hương vị trước khi sử dụng.

Rượu táo mèo

Ngâm rượu táo mèo cần 2kg táo mèo tươi, 4 lít rượu 35-40 độ, 1kg đường trắng và 200ml mật ong. Táo mèo rửa sạch, để ráo, cắt bỏ hai đầu, bổ đôi, ngâm nước muối loãng khoảng 30 phút rồi rửa lại. Xếp táo vào hũ cùng đường và mật ong, đậy kín, để nơi thoáng mát. Khi đường tan, chắt nước cốt, tiếp tục ngâm táo với rượu theo tỷ lệ 1:4. Sau khoảng 3-6 tháng có thể kiểm tra và sử dụng.

Rượu nho

Ngâm rượu nho cần 5kg nho tươi và 2 lít rượu trắng trên 40 độ. Nho rửa sạch, ngâm nước muối loãng 15-20 phút, rửa lại, bỏ cuống và để ráo; sau đó bóp nhẹ cho nho dập, cho rượu vào và đảo đều. Đậy kín hũ, để nơi thoáng mát, tránh ánh nắng; sau 2-3 tuần có thể đảo nhẹ. Nếu rượu có màu, mùi hoặc trạng thái bất thường, không nên sử dụng. Rượu trái cây vẫn chứa cồn nên cần uống chừng mực và không dùng với mục đích phòng, chữa bệnh.

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Rượu ngâm hoa quả có tốt cho sức khỏe không?

VOV.VN - Rượu hoa quả là loại đồ uống chứa cồn được làm từ trái cây lên men, có thể tự ngâm tại nhà hoặc mua sẵn. Nhờ hương vị dễ uống, loại rượu này ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, rượu hoa quả có thực sự tốt cho sức khỏe hay không vẫn là câu hỏi cần cân nhắc.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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