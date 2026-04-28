Trữ cơm trong tủ lạnh sai cách, coi chừng rước độc tố vào người

Thứ Ba, 16:05, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơm nấu sẵn để tủ lạnh giúp tiết kiệm thời gian, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, nhưng bảo quản sai cách có thể gây ngộ độc thực phẩm nguy hiểm.

Những hộp cơm trắng nấu sẵn, chia phần và xếp kín trong tủ lạnh đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người bận rộn. Trên mạng xã hội, cách làm này được xem như mẹo tiết kiệm thời gian, đồng thời hỗ trợ giảm cân nhờ quá trình hình thành tinh bột kháng khi cơm được làm lạnh.

Trên mạng xã hội, trữ cơm được xem như mẹo tiết kiệm thời gian, hỗ trợ giảm cân. (Ảnh minh họa)

Lợi ích này có thật nhưng theo chuyên gia điều đó không đồng nghĩa cơm để lạnh là “thần dược”. Nếu bảo quản hoặc hâm nóng sai cách, món ăn quen thuộc có thể trở thành nguồn gây hại cho sức khỏe.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cơm sau khi nấu chín để nguội, đặc biệt bảo quản lạnh khoảng 8-12 giờ, sẽ tạo ra một phần tinh bột kháng. Đây là loại tinh bột không được tiêu hóa ở ruột non mà đi xuống ruột già, thành nguồn dinh dưỡng cho lợi khuẩn đường ruột.

Cơm để lạnh có thể giúp giảm chỉ số đường huyết so với cơm nóng, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện sức khỏe tiêu hóa. Lợi ích này phù hợp với người có nguy cơ rối loạn đường huyết hoặc đang điều chỉnh chế độ ăn.

Ngoài ra, bảo quản trong tủ lạnh cũng kéo dài thời gian sử dụng của cơm. Nếu để ở nhiệt độ phòng, cơm chỉ an toàn trong khoảng 2-4 giờ. Khi được giữ ở ngăn mát dưới 5 độ C, cơm có thể dùng trong 1-2 ngày, tối đa khoảng 3 ngày nếu bảo quản đúng cách.

Tuy nhiên, nguy cơ không nằm ở chiếc tủ lạnh mà ở quá trình xử lý cơm trước và sau khi cất trữ.

Một trong những rủi ro lớn là vi khuẩn Bacillus cereus, loại vi khuẩn thường tồn tại sẵn trong gạo. Khi cơm nấu xong để ngoài nhiệt độ phòng quá lâu, vi khuẩn có thể sinh sôi và tạo độc tố. Đáng chú ý, độc tố này chịu nhiệt tốt nên việc hâm nóng lại chưa chắc loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ngộ độc.

Cơm để quá lâu cũng dễ mất nước, trở nên khô cứng và khó tiêu, không phù hợp với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Nhiều người lo ngại cơm để tủ lạnh sẽ mất chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, chuyên gia cho biết phần lớn hao hụt vitamin xảy ra ngay từ quá trình nấu. Bảo quản lạnh chỉ làm giảm nhẹ một số vitamin nhóm B như B1, B2, B3.

Ngược lại, việc hâm đi hâm lại nhiều lần mới là nguyên nhân khiến dinh dưỡng suy giảm rõ rệt. Riêng vitamin B1 có thể giảm 10-30% nếu cơm liên tục được làm nóng nhiều lần.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân vẫn có thể nấu cơm sẵn để dùng dần, nhưng cần tuân thủ nguyên tắc an toàn thực phẩm. Cơm không nên để ngoài quá hai giờ sau khi nấu. Nên làm nguội nhanh rồi cho vào tủ lạnh trong vòng một giờ, đựng trong hộp kín hoặc túi zip sạch để tránh nhiễm khuẩn.

Thời gian sử dụng tốt nhất là trong 24-48 giờ. Khi ăn cần hâm nóng kỹ trên 75°C và tránh hâm lại nhiều lần. Nếu cơm xuất hiện mùi chua, nhớt hoặc dấu hiệu bất thường, cần bỏ ngay.

Như Loan/VTC News
Tag: trữ cơm trong tủ lạnh độc tố ngộ độc thực phẩm tiết kiệm thời gian
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Tin liên quan

Bí quyết nấu cơm cho người tiểu đường không lo tăng đường huyết
VOV.VN - Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát bệnh tiểu đường. Dù cơm là thực phẩm quen thuộc và dễ làm tăng đường huyết, người bệnh vẫn có thể ăn cơm an toàn nếu lựa chọn nguyên liệu và cách chế biến phù hợp.

Loại củ Việt có thể "hô biến" thành cơm, bún, thạch lại bổ dưỡng đủ đường
VOV.VN - Củ nưa (khoai nưa) từ lâu đã là một nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực và y học cổ truyền châu Á. Loại củ này không chỉ là một thực phẩm ít calo mà còn là một kho tàng dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Nấu cơm thêm một nắm hạt này, vừa bổ tim vừa ngừa đủ bệnh lại không lo tăng cân
VOV.VN - Hạt kiều mạch là một loại hạt giả ngũ cốc được tôn vinh nhờ vào giá trị dinh dưỡng vượt trội. Mặc dù thường được sử dụng như một loại ngũ cốc, kiều mạch lại thuộc họ thực vật khác và mang đến những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Ăn cơm nguội để giảm cân: Hiệu quả hay chỉ là lời đồn?
VOV.VN - Gần đây, nhiều người truyền nhau cách giảm cân bằng việc ăn cơm nguội. Tuy nhiên, phương pháp này có thực sự hiệu quả và an toàn hay không vẫn là điều cần được làm rõ.

Bí kíp ăn cơm cháy những vẫn giữ được dáng thon
VOV.VN - Cơm cháy là món ăn vặt quen thuộc, được làm từ cơm nấu chín, ép thành miếng rồi sấy khô, chiên dầu và tẩm ướp gia vị. Nhờ độ giòn rụm và hương vị hấp dẫn, món ăn này được nhiều người yêu thích ở mọi độ tuổi. Tuy nhiên, việc tiêu thụ cơm cháy có ảnh hưởng như thế nào đến cân nặng?

