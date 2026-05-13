Trứng gà xanh khác gì trứng thường? Sự thật không phải ai cũng biết

Thứ Tư, 11:19, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trứng gà xanh gây chú ý nhờ lớp vỏ lạ mắt và được nhiều người cho rằng bổ dưỡng hơn trứng thường. Tuy nhiên, loại trứng này có thực sự tốt cho sức khỏe hay chỉ là “hiệu ứng” từ vẻ ngoài khác biệt?

Trứng gà xanh khác gì so với trứng gà thường?

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất của trứng gà xanh là lớp vỏ có màu xanh tự nhiên, từ xanh nhạt đến xanh ngọc. Màu sắc này xuất phát từ đặc điểm di truyền của một số giống gà như Araucana chicken và Ameraucana chicken, không phải do nhuộm hay can thiệp hóa học.

Về kích thước và hình dáng, trứng gà xanh gần như không khác nhiều so với trứng gà thường.

Thành phần dinh dưỡng của trứng gà xanh

Về cơ bản, trứng gà xanh có giá trị dinh dưỡng tương tự trứng gà thường, cung cấp protein chất lượng cao, chất béo lành mạnh cùng nhiều vitamin như A, D, B12 và khoáng chất như sắt, kẽm, selenium.

Một số trường hợp, trứng gà xanh có thể chứa nhiều omega-3, lecithin, i-ốt và vi chất hơn nếu gà được nuôi thả tự nhiên hoặc có chế độ ăn đặc biệt. Tuy nhiên, hàm lượng dinh dưỡng còn phụ thuộc vào thức ăn, môi trường nuôi và cách chăm sóc, nên không phải lúc nào cũng vượt trội hơn trứng thường.

Trứng gà xanh có giá trị dinh dưỡng tương đương trứng gà thường

Trứng gà xanh có tốt không? Những lợi ích đối với sức khỏe

Bổ sung protein và năng lượng

Trứng gà xanh là nguồn protein chất lượng cao, giúp cơ thể hấp thụ dễ dàng và sử dụng hiệu quả. Việc bổ sung thực phẩm này vào khẩu phần ăn có thể hỗ trợ phục hồi cơ bắp, đặc biệt phù hợp với người thường xuyên vận động hoặc chơi thể thao.

Tốt cho não bộ và hệ thần kinh

Một trong những lợi ích nổi bật của trứng gà xanh là chứa choline - dưỡng chất quan trọng giúp cải thiện trí nhớ và hỗ trợ hoạt động của não bộ. Đồng thời, vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B12, cũng góp phần duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Trong một số trường hợp, trứng gà xanh có thể chứa nhiều omega-3 hơn, giúp hỗ trợ giảm triglyceride trong máu và cải thiện sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, do trứng vẫn chứa cholesterol nên người dùng cần kiểm soát khẩu phần phù hợp.

Tăng cường miễn dịch

Nhờ chứa vitamin A, vitamin D cùng kẽm, trứng gà xanh góp phần nâng cao sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Đây là thực phẩm phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày.

Tốt cho mắt và làn da

Trứng gà xanh cung cấp lutein và zeaxanthin - hai chất chống oxy hóa có lợi cho mắt, giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Đồng thời, các dưỡng chất trong trứng cũng hỗ trợ nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh hơn từ bên trong.

Ăn trứng gà xanh thế nào để tốt cho sức khỏe?

Để tận dụng giá trị dinh dưỡng, người trưởng thành nên ăn khoảng 1 quả trứng gà xanh mỗi ngày, tùy chế độ ăn tổng thể. Ăn quá nhiều có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng, đặc biệt với người mắc bệnh tim mạch hoặc cholesterol cao.

Về cách chế biến, nên ưu tiên trứng luộc, áp chảo ít dầu hoặc xào nhanh để giữ dưỡng chất, đồng thời hạn chế các món chiên rán nhiều dầu mỡ.

Ăn nhiều trứng gà có “hại gan”? Sự thật và cách ăn đúng

VOV.VN - Trứng gà giàu protein, vitamin và khoáng chất, là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại việc ăn trứng thường xuyên có thể làm tăng gánh nặng cho gan, thậm chí gây gan nhiễm mỡ. Vậy ăn trứng gà nhiều có thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe lá gan?

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
