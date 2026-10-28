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Tuần lễ Y tế Thụy Điển - Việt Nam 2026: Kỷ niệm 50 năm hợp tác y tế

Thứ Tư, 16:26, 28/10/2026
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VOV.VN - Từ những bệnh viện đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người dân Việt Nam đến các lĩnh vực mới như nghiên cứu y học và y tế số, quan hệ hợp tác y tế giữa Việt Nam và Thụy Điển đã không ngừng phát triển trong suốt năm thập kỷ qua.

Tháng 11 này, hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm hợp tác y tế Việt Nam - Thụy Điển bằng Tuần lễ Y tế Việt Nam - Thụy Điển 2026, chuỗi sự kiện kéo dài ba ngày nhằm nhìn lại chặng đường hợp tác chung và cùng thảo luận về cách những kinh nghiệm tích lũy trong quá khứ có thể góp phần định hình một hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho các thế hệ tương lai. Sự kiện cũng gắn với 50 năm kể từ khi khởi công Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tại Quảng Ninh vào năm 1976.

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Diễn ra từ ngày 16 - 18/11 tại Hà Nội, Bắc Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, chương trình sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo ngành y tế, bệnh viện, nhà nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học sự sống. Các nội dung thảo luận sẽ tập trung vào y tế số, y học chính xác, chăm sóc sức khỏe bền vững, hiện đại hóa bệnh viện, hợp tác nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực y tế.

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Quan hệ hợp tác giữa hai nước đã trải qua một chặng đường dài kể từ khi Thụy Điển hỗ trợ xây dựng các bệnh viện lớn của Việt Nam, trong đó có Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển tại Uông Bí, Quảng Ninh và Bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội. Ngày nay, hợp tác đã mở rộng sang các lĩnh vực như nghiên cứu y học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong y tế. Tuần lễ Y tế sẽ là dịp để nhìn lại những thành tựu đã đạt được, đồng thời thảo luận về cách hai nước có thể tiếp tục phát huy nền tảng hợp tác đó nhằm đáp ứng những nhu cầu chăm sóc sức khỏe đang thay đổi của Việt Nam.

"Di sản lớn nhất của 50 năm hợp tác không chỉ nằm ở những công trình chúng ta đã xây dựng, mà còn ở tri thức, kỹ năng và các mối quan hệ vẫn đang tiếp tục được vun đắp và phát triển. Khi hệ thống y tế của Việt Nam không ngừng đổi mới, nhiệm vụ của chúng ta là phát huy nền tảng đó và tìm ra những giải pháp thiết thực để nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, qua đó cải thiện cuộc sống của người dân" - Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, Johan Ndisi cho biết.

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Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi

Trong quá trình phát triển hệ thống y tế, Việt Nam có nhiều cơ hội tăng cường hợp tác giữa các cơ sở khám chữa bệnh, giới nghiên cứu và doanh nghiệp. Từ các giải pháp số, công nghệ y tế đến y tế dự phòng và hạ tầng y tế, tiềm năng hợp tác nằm ở việc kết hợp chuyên môn và kinh nghiệm của Thụy Điển với thực tiễn và những ưu tiên của Việt Nam để tạo ra các giải pháp phù hợp, có thể triển khai hiệu quả.

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“Những mục tiêu phát triển y tế của Việt Nam mở ra nhiều cơ hội kết hợp đổi mới sáng tạo và chuyên môn của Thụy Điển với kiến thức địa phương và các ưu tiên của Việt Nam. Thông qua hợp tác chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp, cơ sở y tế và các nhà nghiên cứu, chúng ta có thể góp phần nâng cao năng lực, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển những giải pháp đáp ứng nhu cầu thực tế của hệ thống y tế Việt Nam”, ông Marcus Persson, Tham tán Thương mại kiêm Giám đốc quốc gia của Business Sweden tại Việt Nam, cho biết.

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Đại sứ Thụy Điển Johan Ndisi cùng với cac chuyên gia Karolinska tại Bệnh viên Phụ sản Hà Nội

Tuần lễ Y tế sẽ có sự tham gia của các doanh nghiệp Thụy Điển và tổ chức nghiên cứu hoạt động trong nhiều lĩnh vực của ngành y tế. Chuyên môn của các đơn vị trải rộng từ dược phẩm, chăm sóc chuyên khoa đến kết nối số, y tế dự phòng, công nghệ và thiết bị y tế, mô phỏng lâm sàng, hạ tầng bệnh viện và nghiên cứu y học.

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Chương trình do Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội, Business Sweden và Viện Karolinska tổ chức, phối hợp với các đối tác trong khuôn khổ Team Sweden cùng các cơ sở y tế, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp của hai nước.

Không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng, Tuần lễ Y tế còn hướng tới tạo cơ hội để các cá nhân và tổ chức học hỏi lẫn nhau, củng cố quan hệ hợp tác hiện có và mở ra những lĩnh vực hợp tác mới. Mục tiêu chung là phát huy thành quả của 50 năm qua, để chặng đường tiếp theo mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân viên y tế, người bệnh và gia đình họ.

Thông tin về Tuần lễ Y tế Thụy Điển – Việt Nam 2026

Thời gian: 16–18/11/2026

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh và thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực trọng tâm: Y tế số, y học chính xác, chăm sóc sức khỏe bền vững, hợp tác nghiên cứu, hiện đại hóa bệnh viện và phát triển nguồn nhân lực y tế.

 

CTV N.Lâm/VOV.VN
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