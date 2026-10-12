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Tưởng ngon miệng, 3 loại đồ uống này có thể gây hại cho thận

Thứ Hai, 11:32, 12/10/2026
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VOV.VN - Trà sữa, nước tăng lực hay bia nếu tiêu thụ thường xuyên hoặc quá mức có thể ảnh hưởng đến huyết áp, đường huyết và chức năng thận.

 

Đồ uống pha sẵn nhiều đường

Nước ngọt, trà trái cây thêm đường và trà sữa thường chứa nhiều đường. Theo WHO, một lon nước ngọt có thể chứa tới 40g đường, tương đương khoảng 10 thìa cà phê.

Tiêu thụ nhiều đường làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường tuýp 2 và tổn thương thận. Để hạn chế nguy cơ, nên ưu tiên nước lọc, trà không đường và chọn đồ uống ít đường. WHO khuyến nghị đường tự do dưới 10% tổng năng lượng hằng ngày, tốt nhất dưới 5% (khoảng 25g với chế độ ăn 2.000 kcal).

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Nước tăng lực và cà phê có đường

Nước tăng lực và cà phê giúp tỉnh táo, tăng tập trung nhờ caffeine. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể khiến huyết áp tăng tạm thời. Nếu huyết áp cao kéo dài, các mạch máu trong thận có thể bị tổn thương, làm giảm khả năng lọc máu.

Ngoài caffeine, nhiều loại nước tăng lực và cà phê pha sẵn còn chứa nhiều đường, làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường và các vấn đề sức khỏe ảnh hưởng đến thận. Để hạn chế nguy cơ, nên chọn cà phê ít đường hoặc không đường, kiểm soát lượng caffeine từ các nguồn và tránh lạm dụng nước tăng lực. Đặc biệt, không nên dùng đồ uống chứa caffeine để thay thế giấc ngủ đầy đủ.

Rượu bia và đồ uống có cồn

Uống nhiều rượu bia trong thời gian dài có thể khiến cơ thể mất nước, làm tăng huyết áp và gây áp lực lên thận, từ đó ảnh hưởng đến khả năng lọc máu. Uống quá nhiều trong thời gian ngắn còn có thể gây tổn thương thận cấp, đe dọa tính mạng nếu xảy ra biến chứng nghiêm trọng.

Để bảo vệ thận, nên hạn chế rượu bia, tránh uống quá nhiều trong một lần, đồng thời uống đủ nước và kiểm soát huyết áp, đường huyết.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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