Uống gì để kéo dài tuổi kinh nguyệt?

Để hỗ trợ duy trì hoạt động của buồng trứng và làm chậm quá trình suy giảm nội tiết, phụ nữ có thể bổ sung các loại đồ uống tự nhiên giàu phytoestrogen - hợp chất thực vật có cấu trúc tương tự estrogen nội sinh. Trong đó, sữa đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành giàu isoflavone giúp cân bằng nội tiết, duy trì chu kỳ kinh nguyệt ổn định và giảm triệu chứng bốc hỏa.

Đồ uống từ hạt lanh và hạt mè chứa lignan, omega-3 và chất xơ, góp phần ổn định hormone, hỗ trợ sức khỏe buồng trứng và giảm viêm. Bên cạnh đó, nước ép rau xanh và trái cây giàu chất chống oxy hóa như cải bó xôi, bông cải, cà rốt, việt quất, mâm xôi… giúp bảo vệ tế bào buồng trứng trước tác động của gốc tự do, hạn chế lão hóa sớm. Các loại trà thảo mộc như hoa cúc, nhân sâm, đậu biếc… lại hỗ trợ tuần hoàn máu, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ, từ đó góp phần duy trì trạng thái cân bằng nội tiết tự nhiên.

Những yếu tố ảnh hưởng đến tuổi kinh nguyệt

Tuổi kinh nguyệt, bao gồm thời điểm bắt đầu có kinh và giai đoạn mãn kinh, chịu tác động tổng hợp từ nhiều yếu tố sinh học và môi trường. Trong đó, yếu tố di truyền đóng vai trò nền tảng khi độ tuổi hành kinh thường có sự tương đồng trong gia đình. Chế độ dinh dưỡng và thói quen sinh hoạt cũng ảnh hưởng đáng kể: thừa cân có thể khiến kinh nguyệt đến sớm hơn do tăng sản xuất hormone, trong khi suy dinh dưỡng lại dễ gây dậy thì muộn hoặc rối loạn kinh nguyệt.

Bên cạnh đó, căng thẳng kéo dài làm tăng cortisol gây mất cân bằng nội tiết; môi trường ô nhiễm và hóa chất độc hại có thể làm rối loạn chức năng sinh sản. Các bệnh lý nền như buồng trứng đa nang, rối loạn tuyến giáp, tuyến yên hay viêm nhiễm phụ khoa cũng tác động trực tiếp đến chu kỳ kinh nguyệt. Ngoài ra, rượu bia, thuốc lá và một số loại thuốc, bao gồm thuốc tránh thai, cũng có thể làm thay đổi nồng độ hormone. Nhìn chung, tuổi kinh nguyệt không cố định mà là kết quả tương tác giữa di truyền, dinh dưỡng, lối sống, tâm lý, môi trường và sức khỏe tổng thể.

Thói quen sống lành mạnh giúp cải thiện tuổi kinh nguyệt

Việc kéo dài giai đoạn sinh lý khỏe mạnh không chỉ phụ thuộc vào cơ địa mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ lối sống hàng ngày. Trong đó, duy trì giấc ngủ chất lượng 7-8 tiếng mỗi đêm và ngủ đúng giờ giúp ổn định nhịp sinh học, hỗ trợ hệ nội tiết hoạt động hiệu quả hơn. Về vận động, nên ưu tiên các hình thức vừa phải như yoga, pilates hoặc đi bộ thay vì tập luyện cường độ cao để tránh gây áp lực lên cơ thể.

Bên cạnh đó, thiền định và hít thở sâu giúp giảm căng thẳng, cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ cân bằng hormone. Việc kiểm soát stress trong công việc, tài chính cũng góp phần hạn chế rối loạn chu kỳ sinh lý. Trong chế độ ăn uống, cần hạn chế đường để giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa, đồng thời tăng cường rau xanh và trái cây nhằm bổ sung vitamin, khoáng chất thiết yếu. Ngoài ra, nên ưu tiên chất béo tốt như dầu ô liu, cá béo, quả bơ và sử dụng muối khoáng tự nhiên với lượng hợp lý để hỗ trợ hoạt động của hệ nội tiết và duy trì cân bằng cơ thể.