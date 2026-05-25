Uống gì để kéo dài tuổi kinh nguyệt?

Thứ Hai, 09:19, 25/05/2026
VOV.VN - Tuổi kinh nguyệt phản ánh sức khỏe sinh sản và nội tiết của phụ nữ. Dù mãn kinh là quy luật tự nhiên, quá trình này có thể chịu ảnh hưởng từ lối sống, dinh dưỡng và thói quen đồ uống hàng ngày. Hiểu rõ các yếu tố tác động giúp phụ nữ chủ động chăm sóc sức khỏe và hạn chế triệu chứng tiền mãn kinh.

Để hỗ trợ duy trì hoạt động của buồng trứng và làm chậm quá trình suy giảm nội tiết, phụ nữ có thể bổ sung các loại đồ uống tự nhiên giàu phytoestrogen - hợp chất thực vật có cấu trúc tương tự estrogen nội sinh. Trong đó, sữa đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành giàu isoflavone giúp cân bằng nội tiết, duy trì chu kỳ kinh nguyệt ổn định và giảm triệu chứng bốc hỏa.

Đồ uống từ hạt lanh và hạt mè chứa lignan, omega-3 và chất xơ, góp phần ổn định hormone, hỗ trợ sức khỏe buồng trứng và giảm viêm. Bên cạnh đó, nước ép rau xanh và trái cây giàu chất chống oxy hóa như cải bó xôi, bông cải, cà rốt, việt quất, mâm xôi… giúp bảo vệ tế bào buồng trứng trước tác động của gốc tự do, hạn chế lão hóa sớm. Các loại trà thảo mộc như hoa cúc, nhân sâm, đậu biếc… lại hỗ trợ tuần hoàn máu, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ, từ đó góp phần duy trì trạng thái cân bằng nội tiết tự nhiên.

Sữa đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành giàu isoflavone giúp cân bằng nội tiết, duy trì chu kỳ kinh nguyệt ổn định và giảm triệu chứng bốc hỏa

Những yếu tố ảnh hưởng đến tuổi kinh nguyệt

Tuổi kinh nguyệt, bao gồm thời điểm bắt đầu có kinh và giai đoạn mãn kinh, chịu tác động tổng hợp từ nhiều yếu tố sinh học và môi trường. Trong đó, yếu tố di truyền đóng vai trò nền tảng khi độ tuổi hành kinh thường có sự tương đồng trong gia đình. Chế độ dinh dưỡng và thói quen sinh hoạt cũng ảnh hưởng đáng kể: thừa cân có thể khiến kinh nguyệt đến sớm hơn do tăng sản xuất hormone, trong khi suy dinh dưỡng lại dễ gây dậy thì muộn hoặc rối loạn kinh nguyệt.

Bên cạnh đó, căng thẳng kéo dài làm tăng cortisol gây mất cân bằng nội tiết; môi trường ô nhiễm và hóa chất độc hại có thể làm rối loạn chức năng sinh sản. Các bệnh lý nền như buồng trứng đa nang, rối loạn tuyến giáp, tuyến yên hay viêm nhiễm phụ khoa cũng tác động trực tiếp đến chu kỳ kinh nguyệt. Ngoài ra, rượu bia, thuốc lá và một số loại thuốc, bao gồm thuốc tránh thai, cũng có thể làm thay đổi nồng độ hormone. Nhìn chung, tuổi kinh nguyệt không cố định mà là kết quả tương tác giữa di truyền, dinh dưỡng, lối sống, tâm lý, môi trường và sức khỏe tổng thể.

Thói quen sống lành mạnh giúp cải thiện tuổi kinh nguyệt

Việc kéo dài giai đoạn sinh lý khỏe mạnh không chỉ phụ thuộc vào cơ địa mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ lối sống hàng ngày. Trong đó, duy trì giấc ngủ chất lượng 7-8 tiếng mỗi đêm và ngủ đúng giờ giúp ổn định nhịp sinh học, hỗ trợ hệ nội tiết hoạt động hiệu quả hơn. Về vận động, nên ưu tiên các hình thức vừa phải như yoga, pilates hoặc đi bộ thay vì tập luyện cường độ cao để tránh gây áp lực lên cơ thể.

Bên cạnh đó, thiền định và hít thở sâu giúp giảm căng thẳng, cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ cân bằng hormone. Việc kiểm soát stress trong công việc, tài chính cũng góp phần hạn chế rối loạn chu kỳ sinh lý. Trong chế độ ăn uống, cần hạn chế đường để giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa, đồng thời tăng cường rau xanh và trái cây nhằm bổ sung vitamin, khoáng chất thiết yếu. Ngoài ra, nên ưu tiên chất béo tốt như dầu ô liu, cá béo, quả bơ và sử dụng muối khoáng tự nhiên với lượng hợp lý để hỗ trợ hoạt động của hệ nội tiết và duy trì cân bằng cơ thể.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: kéo dài tuổi kinh nguyệt uống gì để kéo dài tuổi kinh nguyệt sức khỏe sinh sản
Những biểu hiện bất thường của kinh nguyệt

VOV.VN - Tôi năm nay 22 tuổi và đã có kinh nguyệt từ năm 15 tuổi. Gần đây kinh nguyệt của tôi không đều. Lúc vòng kinh 20 ngày, khi 27 ngày, lần này 63 ngày... Không biết như vậy có bất thường hay không? Bác sĩ Vũ Minh Phượng chia sẻ và đưa lời khuyên giúp cô gái trẻ bớt hoang mang, lo lắng.

Cách nào để khắc phục rối loạn kinh nguyệt ở tuổi dậy thì?

VOV.VN - Ngoài 40 tuổi tôi mới đẻ cháu. Năm nay cháu 13 tuổi đã có kinh từ năm ngoái nhưng cứ 2 tháng mới thấy kinh nguyệt một lần. Liệu có phải đưa cháu đi khám không? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và đưa lời khuyên giúp giải đáp những thắc mắc cho bà mẹ đang lo lắng.

U nang buồng trứng gây rối loạn kinh nguyệt như thế nào?

VOV.VN - Vợ tôi phát hiện bị u nang buồng trứng khiến kinh nguyệt rối loạn, nhiều tháng không thấy. Để điều trị, bác sĩ kê thuốc tránh thai nhưng khi đó kinh nguyệt ra nhiều và vợ rất mệt mỏi. Như vậy có nên dùng tiếp thuốc hay không? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho người chồng đang lo lắng.

