Theo nhà khoa học, lương y Bùi Đắc Sáng (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội), quả cam chứa nhiều khoáng chất, vitamin, chất chống oxy hóa, flavonoid và hợp chất thực vật. Vậy uống nước cam hàng ngày có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Tác dụng của việc uống nước cam hàng ngày

Cải thiện miễn dịch

Do hàm lượng vitamin C trong nước cam dồi dào nên việc uống nước cam giúp giảm nguy cơ bị cảm lạnh theo mùa, cải thiện chức năng cho hệ miễn dịch.

Không những thế, vitamin C trong nước cam còn chống lại gốc tự do nên làm chậm quá trình lão hoá và giúp cơ thể hấp thu tốt hơn một số khoáng chất như sắt, canxi.

Uống nước cam còn là cách bổ sung collagen cho cơ thể để sửa chữa tổn thương ở tế bào đồng thời thúc đẩy mô mới phát triển.

Giải độc

Uống nước cam đúng cách sẽ giúp chức năng thận được cải thiện và giảm đau do sỏi thận gây ra. Mặt khác, axit citric và axit xitrat trong nước cam còn giảm nguy cơ hình thành và phát triển sỏi thận.

Đặc điểm của nước cam là tính kiềm hóa cao. Vì thế, nó có thể hoà tan axit hình thành chất cặn bã ở thận và làm sạch máu. Đây chính là lý do nước cam được gọi là chất giải độc tự nhiên cho gan, thận và đường tiêu hóa.

Cam chứa rất nhiều vitamin, vậy uống nước cam hàng ngày có tác dụng gì đối với sức khỏe? (Ảnh minh hoạ)

Cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa

Nếu bạn uống nước cam đúng thời điểm thì hoạt chất có trong thức uống này sẽ ổn định quá trình tiêu hoá, giảm thiểu dịch vị và lượng axit dư thừa trong dạ dày. Nhờ đó mà giảm được viêm loét dạ dày.

Người hay bị tiêu chảy, táo bón có thể uống nước cam để cải thiện hoạt động của đường ruột. Tính kiềm và axit của nước cam cũng sẽ giúp hệ tiêu hóa được làm sạch tự nhiên.

Tăng lưu thông khí huyết

Hàm lượng lớn folate trong nước cam tham gia vào sự hình thành DNA, bảo vệ cho tế bào phát triển khoẻ mạnh. Đây còn là khoáng chất giúp chống lại gốc tự do và ngăn tổn thương cho tế bào.

Khi bạn uống nước cam đúng cách sẽ giúp cho máu cùng nhiều cơ quan khác hoạt động trơn tru hơn, kích thích hình thành tế bào hồng cầu mới đồng thời giảm quá trình oxy hoá xảy ra ở tế bào.

Những lưu ý khi uống nước cam

Để việc uống nước cam hàng ngày đem lại lợi ích tốt cho sức khỏe, bạn nên uống nước cam sau bữa ăn sáng hoặc ăn trưa 1 - 2 giờ. Bạn cần uống nước cam ngay sau khi vắt, vì để lâu khiến cho giá trị dinh dưỡng trong đó bị mất đi, nhất là hàm lượng vitamin C.

Mỗi ngày người trưởng thành chỉ nên uống tối đa 200ml vì trong đó chứa 60mg vitamin C (tương đương với 100% nhu cầu vitamin C mà cơ thể của người lớn cần có trong 1 ngày). Nếu vượt quá lượng này dễ thừa vitamin C, lâu dài sẽ không tốt cho cơ thể.

Người bị viêm tuyến tụy, viêm loét tá tràng, viêm loét dạ dày cần hạn chế uống nước cam để tránh tích tụ axit, chất hữu cơ làm tăng axit bên trong dạ dày dẫn đến ợ nóng và làm trầm trọng hơn vết loét.

Ngoài ra, nếu không uống nước cam đúng cách thì lượng đường và axit trong nước cam cũng dễ gây tiểu đường, nhất là trong trường hợp nhiều người mua cam chua phải thêm đường cho dễ uống. Việc làm này còn tiềm ẩn nguy cơ bị đau khớp, viêm khớp.

Trên đây là câu trả lời của chuyên gia cho thắc mắc uống nước cam hàng ngày có tác dụng gì. Bạn có thể tham khảo thêm các chuyên gia dinh dưỡng để việc sử dụng trái cây đem lại lợi ích tốt nhất cho sức khỏe.