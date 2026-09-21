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Uống nước ép cà chua lúc nào tốt? Nhiều người có thể chưa biết

Thứ Hai, 15:14, 21/09/2026
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VOV.VN - Cà chua không chỉ là nguyên liệu quen thuộc mà còn được dùng để làm nước ép, cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất có lợi. Tuy nhiên, uống vào thời điểm nào và sử dụng ra sao để phù hợp với sức khỏe là điều không phải ai cũng biết.

Uống nước ép cà chua có tốt không?

Cà chua tươi chứa phần lớn là nước, ít carbohydrate, trong đó carbohydrate chủ yếu đến từ chất xơ và đường đơn. Đây cũng là nguồn cung cấp vitamin C, vitamin K, folate, kali cùng nhiều dưỡng chất khác. Đặc biệt, cà chua chín chứa hàm lượng lycopene đáng kể, một hợp chất chống oxy hóa được quan tâm về những lợi ích đối với sức khỏe.

Nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng, cà chua và các sản phẩm từ cà chua như nước ép có thể bổ sung một số dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Một số lợi ích thường được nhắc đến gồm:

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Nước ép cà chua cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất có vai trò đối với hoạt động của hệ tim mạch. Trong đó, vitamin B6 và B9 tham gia vào quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể, còn kali góp phần duy trì huyết áp ở mức phù hợp.

Bổ sung cà chua vào chế độ ăn có thể góp phần xây dựng chế độ dinh dưỡng có lợi cho tim mạch, từ đó hỗ trợ giảm các yếu tố nguy cơ liên quan đến đau tim và đột quỵ.

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Cà chua không chỉ là nguyên liệu quen thuộc mà còn được dùng để làm nước ép, cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất có lợi

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Cà chua chứa chất xơ, vitamin và khoáng chất, đồng thời có lượng chất béo rất thấp và không chứa cholesterol. Vì vậy, nước ép cà chua có thể được sử dụng như một lựa chọn bổ sung trong chế độ ăn hướng đến kiểm soát cân nặng.

Tuy nhiên, nước ép cà chua không phải thức uống có tác dụng giảm cân trực tiếp. Hiệu quả kiểm soát cân nặng vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tổng lượng năng lượng nạp vào, chế độ ăn và mức độ vận động mỗi ngày.

Giúp giảm viêm và hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa

Cà chua chín giàu lycopene, một chất chống oxy hóa có khả năng giúp cơ thể chống lại tác động của các gốc tự do. Việc bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa vào chế độ ăn có thể góp phần bảo vệ tế bào trước tổn thương do quá trình oxy hóa.

Lycopene cùng các hợp chất chống oxy hóa khác trong cà chua cũng được nghiên cứu về vai trò đối với tình trạng viêm và quá trình lão hóa. Tuy nhiên, nước ép cà chua không thể ngăn chặn lão hóa mà chỉ nên được xem là một phần của chế độ ăn uống cân bằng.

Một số tác dụng khác

Nước ép cà chua còn cung cấp vitamin và các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe mắt. Một chế độ ăn đầy đủ rau củ quả có thể góp phần duy trì thị lực và hỗ trợ giảm nguy cơ mắc một số vấn đề về mắt như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng.

Bên cạnh đó, lycopene và các chất chống oxy hóa trong cà chua tiếp tục được nghiên cứu về khả năng bảo vệ tế bào trước tổn thương. Tuy nhiên, chưa thể xem nước ép cà chua là phương pháp phòng ngừa hay điều trị ung thư.

Nên uống nước ép cà chua khi nào?

Nước ép cà chua có thể bổ sung vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Có thể uống vào giữa buổi sáng hoặc chiều, khoảng 2-3 giờ sau bữa ăn; nếu kiểm soát cân nặng, có thể dùng cùng hoặc sau bữa tối nhưng tránh uống sát giờ ngủ. Có thể uống hàng ngày nếu phù hợp với chế độ ăn, song nên dùng vừa phải, khoảng 1 ly/ngày tùy nhu cầu và tổng khẩu phần.

Những điều cần lưu ý khi uống nước ép cà chua

Người có bệnh dạ dày, trào ngược hoặc nhạy cảm với thực phẩm có tính acid nên thận trọng khi uống nước ép cà chua; người mắc sỏi mật nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu sử dụng thường xuyên. Khi ép, nên chọn cà chua chín, tươi, không dập hỏng và có nguồn gốc rõ ràng; tránh dùng nhiều cà chua xanh vì chứa solanine, có thể gây ngộ độc. Cà chua có thể kết hợp với dưa leo, nhưng nên uống ngay sau khi ép để hạn chế hao hụt vitamin C và điều chỉnh nguyên liệu theo khả năng tiêu hóa, khẩu phần ăn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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