Từ xưa đến nay dâm bụt thường được biết đến là loại cây cảnh mà rất ít người biết đây cũng là một vị thuốc quý. Vậy, uống nước lá dâm bụt có tác dụng gì?

Tổng quan về cây dâm bụt

Bài viết của DS Trần Xuân trên Báo Sức khỏe & Đời sống cho biết, dâm bụt là loại cây gỗ nhỏ thường cao 1-2m. Thân hình trụ tròn, nhẵn, nâu xám. Lá mọc so le, cuống dài, hình bầu dục, gốc tròn, mép có răng cưa to, đầu nhọn. Lá kèm hình chỉ dài và nhọn. Hoa to mọc đơn độc ở kẽ lá, cuống dài, tràng có 5 cánh mỏng rời nhau màu đỏ (hoặc vàng, hồng tùy theo giống). Nhị nhiều dính liền nhau bởi chỉ nhị rất dài vượt ra ngoài tràng. Bầu hình nón. Quả nang tròn chứa nhiều hạt.

Dâm bụt có nhiều giống cho hoa đẹp đa dạng về hình thái và màu sắc hoa (đỏ, vàng, hồng). Dâm bụt thường dáng hoa cong. Dâm bụt kép dáng hoa thẳng, nhiều cành. Dâm bụt hoa nhỏ, hoa mọc rủ cánh hoa nguyên không bao giờ xòe. Dâm bụt xẻ hoa buông thõng. Cây được trồng bằng phương pháp giâm cành. Cây ưa sáng, chịu hạn không chịu úng, ít sâu bệnh.

Uống nước lá dâm bụt có tác dụng gì là băn khoăn của nhiều người

Theo y học hiện đại, hoa dâm bụt chứa flavonoid: quercetin, kaempferol, cyanidin, diglucosid, cyanidin, sophorosid, glucosid, alcaloid I và II, vitamin: B1, B2, C, beta caroten, chất nhầy.

Lá dâm bụt chứa beta - sitosterol, caroten, chất nhầy, ester của acid acetic...

Bộ phận dùng làm thuốc: lá tươi, vỏ rễ, hoa (lá và rễ thu hái quanh năm).

Uống nước lá dâm bụt có tác dụng gì?

Dưới đây là những tác dụng của nước lá dâm bụt đối với sức khỏe:

Giải độc

Báo Lao động dẫn nguồn tờ AseanTimes cho biết, lá dâm bụt rất giàu chất chống oxy hóa nên có thể làm sạch cơ thể khỏi các độc tố. Uống một tách trà dâm bụt mỗi ngày, bạn sẽ cảm nhận được sự cải thiện của sức khỏe. Ngoài ra, trà dâm bụt được làm từ lá hoặc hoa dâm bụt còn có tác dụng hỗ trợ chống lại các bệnh như ung thư và cân bằng cholesterol trong máu.

Hỗ trợ giảm cân

Chất chống oxy hóa có trong lá dâm bụt giúp loại bỏ chất béo không cần thiết và calo tích tụ trong cơ thể, do đó hỗ trợ rất tốt cho việc giảm cân, duy trì thể trạng cân đối và ổn định.

Làm dịu cảm xúc thời kỳ kinh nguyệt

Các hoạt chất trong lá dâm bụt có thể điều chỉnh việc tạo ra các hormone khiến phụ nữ rơi vào trạng thái cáu kỉnh, khó chịu ở thời kỳ kinh nguyệt. Để cân bằng các hormone này, làm dịu các cảm xúc nhất thời và giúp cho quá trình kinh nguyệt diễn ra nhẹ nhàng hơn thì trà dâm bụt là một phương pháp bạn không nên bỏ qua.

Thuốc giải cảm

Một lợi ích sức khỏe khác của lá dâm bụt là làm giảm cảm lạnh nhanh chóng. Loại lá này cũng rất giàu vitamin C giúp chống lại virus gây cảm lạnh và là một vị thuốc hữu hiệu cho các triệu chứng cảm, ho, viêm họng và đau đầu nhẹ.