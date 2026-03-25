Uống nước lá mơ thường xuyên: Lợi ích hay tác dụng ngược?

Thứ Tư, 15:16, 25/03/2026
VOV.VN - Lá mơ lông từ lâu đã được sử dụng trong dân gian như một loại thảo dược hỗ trợ tiêu hóa, thanh nhiệt và chăm sóc da. Tuy nhiên, việc uống nước lá mơ mỗi ngày có thực sự tốt cho sức khỏe hay không vẫn là câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn.

Lá mơ lông và thành phần dinh dưỡng

Lá mơ lông là loại cây leo quen thuộc ở nhiều vùng nông thôn Việt Nam, thường mọc tự nhiên hoặc được trồng trong vườn nhà. Lá có màu xanh ở mặt trên, mặt dưới tím nhạt, phủ lớp lông mịn đặc trưng.

Theo một số nghiên cứu ban đầu, loại lá này chứa nhiều hợp chất sinh học như iridoid glycoside, triterpenoid và β-sitosterol. Đây là những hoạt chất được cho là có khả năng chống viêm, chống oxy hóa và hỗ trợ một số chức năng của cơ thể. Tuy vậy, phần lớn các nghiên cứu hiện vẫn ở mức sơ bộ và cần thêm bằng chứng lâm sàng để khẳng định rõ hiệu quả.

Lá mơ lông từ lâu đã được sử dụng trong dân gian như một loại thảo dược hỗ trợ tiêu hóa, thanh nhiệt và chăm sóc da

Uống nước lá mơ có lợi ích gì?

Trong đời sống hàng ngày, lá mơ lông thường được sử dụng như một biện pháp hỗ trợ sức khỏe nhẹ nhàng, dựa trên kinh nghiệm dân gian.

Hỗ trợ tiêu hóa: Lá mơ thường được ăn kèm trong các món nhiều đạm hoặc dầu mỡ để giúp dễ tiêu, giảm đầy bụng. Ngoài ra, nước lá mơ cũng được một số người sử dụng khi gặp tình trạng rối loạn tiêu hóa nhẹ.

Thanh nhiệt, làm mát cơ thể: Với tính mát, lá mơ được dùng nấu nước uống trong những ngày nóng, giúp giảm cảm giác “nóng trong”, hỗ trợ làm dịu cơ thể.

Hỗ trợ chăm sóc da: Ngoài đường uống, lá mơ còn được dùng ngoài da để làm dịu các triệu chứng như mẩn ngứa, viêm nhẹ hoặc nổi mụn. Cách sử dụng phổ biến là giã nát hoặc lấy nước cốt để thoa trực tiếp lên da.

Tuy nhiên, những công dụng trên chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền miệng, hiệu quả có thể khác nhau tùy cơ địa mỗi người.

Có nên uống nước lá mơ hàng ngày?

Dù có nhiều lợi ích tiềm năng, các chuyên gia khuyến cáo không nên uống nước lá mơ mỗi ngày trong thời gian dài. Việc sử dụng thường xuyên có thể không phù hợp với một số cơ địa và tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa hoặc phản ứng không mong muốn.

Việc dùng lá mơ nên ở mức vừa phải, mang tính hỗ trợ, không thay thế cho các phương pháp điều trị y khoa khi có bệnh lý.

Lá mơ lông có gì đặc biệt mà dân gian coi là “vị thuốc”?

VOV.VN - Lá mơ lông là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt, thường được dùng ăn kèm với các món thịt, bún, cháo. Không chỉ góp phần tạo hương vị đặc trưng, lá mơ lông còn được sử dụng trong y học cổ truyền như một vị thuốc dân gian với nhiều công dụng đối với sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Việt Nam có loại lá đầy lông, thơm đặc trưng là "thuốc quý" ai ăn vào cũng bổ

VOV.VN - Lá mơ (đặc biệt lá mơ lông) không chỉ là một loại rau gia vị đặc trưng trong ẩm thực Việt mà còn được mệnh danh là "vị thuốc kháng sinh tự nhiên" trong Đông y. Với thành phần hóa học chứa nhiều tinh dầu, alkaloid và vitamin, lá mơ mang lại những tác dụng bất ngờ cho cơ thể.

Loại rau đầy lông có cực nhiều ở Việt Nam, là “thần dược bổ máu ít” người biết

VOV.VN - Ngọn bí ngô, hay còn gọi là rau bí, là phần ngọn non của cây bí ngô, thường được sử dụng làm thực phẩm trong nhiều nền ẩm thực trên thế giới. Không chỉ là món ăn dân dã, quen thuộc, ngọn bí ngô còn chứa đựng nhiều dưỡng chất quý giá, mang lại lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. 

Việt Nam có một loại rau lá đầy lông là “vị cứu tinh” cho nhiều vấn đề sức khỏe

VOV.VN - Lá mơ lông, còn được gọi là lá mơ tam thể hay lá mơ lông mèo, là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa cơm của người Việt Nam. Không chỉ mang đến hương vị thơm ngon, lá mơ lông còn ẩn chứa vô vàn lợi ích sức khỏe ít người biết đến.

