Uống nước lá mơ thường xuyên: Lợi ích hay tác dụng ngược?

Lá mơ lông và thành phần dinh dưỡng

Lá mơ lông là loại cây leo quen thuộc ở nhiều vùng nông thôn Việt Nam, thường mọc tự nhiên hoặc được trồng trong vườn nhà. Lá có màu xanh ở mặt trên, mặt dưới tím nhạt, phủ lớp lông mịn đặc trưng.

Theo một số nghiên cứu ban đầu, loại lá này chứa nhiều hợp chất sinh học như iridoid glycoside, triterpenoid và β-sitosterol. Đây là những hoạt chất được cho là có khả năng chống viêm, chống oxy hóa và hỗ trợ một số chức năng của cơ thể. Tuy vậy, phần lớn các nghiên cứu hiện vẫn ở mức sơ bộ và cần thêm bằng chứng lâm sàng để khẳng định rõ hiệu quả.

Lá mơ lông từ lâu đã được sử dụng trong dân gian như một loại thảo dược hỗ trợ tiêu hóa, thanh nhiệt và chăm sóc da

Uống nước lá mơ có lợi ích gì?

Trong đời sống hàng ngày, lá mơ lông thường được sử dụng như một biện pháp hỗ trợ sức khỏe nhẹ nhàng, dựa trên kinh nghiệm dân gian.

Hỗ trợ tiêu hóa: Lá mơ thường được ăn kèm trong các món nhiều đạm hoặc dầu mỡ để giúp dễ tiêu, giảm đầy bụng. Ngoài ra, nước lá mơ cũng được một số người sử dụng khi gặp tình trạng rối loạn tiêu hóa nhẹ.

Thanh nhiệt, làm mát cơ thể: Với tính mát, lá mơ được dùng nấu nước uống trong những ngày nóng, giúp giảm cảm giác “nóng trong”, hỗ trợ làm dịu cơ thể.

Hỗ trợ chăm sóc da: Ngoài đường uống, lá mơ còn được dùng ngoài da để làm dịu các triệu chứng như mẩn ngứa, viêm nhẹ hoặc nổi mụn. Cách sử dụng phổ biến là giã nát hoặc lấy nước cốt để thoa trực tiếp lên da.

Tuy nhiên, những công dụng trên chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền miệng, hiệu quả có thể khác nhau tùy cơ địa mỗi người.

Có nên uống nước lá mơ hàng ngày?

Dù có nhiều lợi ích tiềm năng, các chuyên gia khuyến cáo không nên uống nước lá mơ mỗi ngày trong thời gian dài. Việc sử dụng thường xuyên có thể không phù hợp với một số cơ địa và tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa hoặc phản ứng không mong muốn.

Việc dùng lá mơ nên ở mức vừa phải, mang tính hỗ trợ, không thay thế cho các phương pháp điều trị y khoa khi có bệnh lý.