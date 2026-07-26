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Uống nước me: Tưởng chỉ để giải khát, hóa ra còn có nhiều lợi ích bất ngờ

Chủ Nhật, 09:22, 26/07/2026
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VOV.VN - Nước me không chỉ là thức uống giải khát quen thuộc mà còn cung cấp một số vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Nếu sử dụng đúng cách và với lượng hợp lý, nước me có thể hỗ trợ tiêu hóa, bổ sung dưỡng chất và góp phần bảo vệ cơ thể.

Uống nước me có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Vị chua tự nhiên của me có thể kích thích tiết dịch tiêu hóa, giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Nhờ đó, nhiều người cảm thấy dễ chịu, bớt đầy bụng sau khi ăn, nhất là những bữa ăn nhiều dầu mỡ. Tuy nhiên, đây chỉ là tác dụng hỗ trợ và không thể thay thế việc điều trị các bệnh lý tiêu hóa.

Bổ sung một số vitamin và khoáng chất

Nước me chứa một lượng nhất định vitamin C, vitamin nhóm B cùng khoáng chất như kali. Những dưỡng chất này góp phần tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và duy trì cân bằng điện giải trong cơ thể.

Cung cấp chất chống oxy hóa

Một trong những lợi ích nổi bật của nước me là khả năng bổ sung các hợp chất chống oxy hóa, đặc biệt là polyphenol. Những chất này giúp hạn chế tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra, góp phần làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ bảo vệ sức khỏe lâu dài.

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Nước me không chỉ là thức uống giải khát quen thuộc mà còn cung cấp một số vitamin, khoáng chất

Hỗ trợ bù nước, giải nhiệt

Trong những ngày thời tiết nắng nóng, nước me pha loãng là lựa chọn giúp giải khát hiệu quả. Thức uống này góp phần bổ sung lượng nước đã mất, giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng và giảm cảm giác mệt mỏi do thiếu nước.

Có thể kích thích vị giác

Vị chua dịu của nước me có thể giúp tăng cảm giác ngon miệng, phù hợp với những người đang ăn uống kém hoặc tạm thời bị chán ăn.

Giá trị dinh dưỡng của nước me

Nước me cung cấp một số dưỡng chất như vitamin C, vitamin nhóm B, kali và các hợp chất chống oxy hóa. Những thành phần này giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, cân bằng điện giải và bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do. Dù hàm lượng không quá cao, nước me vẫn góp phần bổ sung dinh dưỡng nếu sử dụng hợp lý.

Lợi ích từ chất chống oxy hóa

Polyphenol trong me có khả năng giảm stress oxy hóa - một yếu tố liên quan đến quá trình lão hóa và nhiều bệnh mạn tính. Vì vậy, uống nước me với lượng phù hợp có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Cách uống nước me đúng để tốt cho sức khỏe

Để phát huy lợi ích, nên uống nước me với lượng vừa phải vì tính axit tự nhiên có thể gây kích ứng dạ dày nếu dùng quá nhiều. Đồng thời, hạn chế cho nhiều đường để tránh ảnh hưởng đến cân nặng và đường huyết.

Nên uống nước me sau bữa ăn để hỗ trợ tiêu hóa, tránh uống khi đói và không nên dùng quá muộn vào buổi tối nếu có bệnh lý dạ dày.

Những ai nên thận trọng khi uống nước me?

Nước me không phù hợp với tất cả mọi người. Người bị viêm loét hoặc trào ngược dạ dày nên hạn chế do tính axit có thể làm tăng cảm giác khó chịu. Người mắc tiểu đường cần chọn nước me ít hoặc không đường để tránh ảnh hưởng đến đường huyết. Phụ nữ mang thai có thể uống với lượng vừa phải, nhưng nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có bệnh lý hoặc triệu chứng bất thường.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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