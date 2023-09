Uống nước ép me có lợi ích gì cho sức khỏe?

Nước ép me, có nguồn gốc từ cùi của quả me, mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú và các chất phytochemical độc đáo.

Nước me giàu vitamin và khoáng chất

Nước me là kho chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu. Nó đặc biệt giàu vitamin C, rất quan trọng cho hệ thống miễn dịch mạnh mẽ, làn da khỏe mạnh và chữa lành vết thương. Ngoài ra, me còn cung cấp một lượng đáng kể các vitamin B như thiamin, riboflavin và niacin, cũng như các khoáng chất thiết yếu như kali, magie và sắt.

Nước me giàu vitamin và khoáng chất

Đặc tính chống oxy hóa

Quả me chứa chất chống oxy hóa mạnh, chẳng hạn như polyphenol và flavonoid, giúp chống lại các gốc tự do có hại trong cơ thể. Việc giảm căng thẳng oxy hóa này giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, bao gồm cả ung thư.

Nước me giúp bảo vệ sức khỏe tiêu hóa

Chuyên gia cho biết, từ lâu, me đã được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên cho các vấn đề về tiêu hóa. Nó chứa chất xơ, được xem là thuốc nhuận tràng tự nhiên giúp thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên, giảm táo bón và cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa tổng thể.

Sức khỏe tim mạch

Uống nước ép me thường xuyên có tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch. Nó có thể giúp giảm mức cholesterol LDL xấu do hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa cao, giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Nước me giúp bảo vệ sức khỏe tiêu hóa

Đặc tính chống viêm

Nước me có nhiều hợp chất chống viêm, chẳng hạn như polyphenol và bioflavonoid, vì thế loại nước này có công dụng trong việc hạn chế tình trạng viêm trong cơ thể. Đặc tính này giúp mang lại lợi ích cho những người mắc các bệnh như viêm khớp hoặc các bệnh viêm mãn tính.

Hàm lượng magie cao

Me rất giàu magiê. Do đó, uống nước me giúp cung cấp nhu cầu magiê hàng ngày cho cơ thể bạn. Đối với những người mới tập, khoáng chất này đóng vai trò then chốt trong việc hình thành xương, điều hòa nhịp tim, sự co cơ và kiểm soát lượng đường trong máu.

Ngoài ra, me còn có lợi cho những người bị mất ngủ hoặc rối loạn giấc ngủ nhờ hàm lượng magie có trong nó. Magiê rất quan trọng để thiết lập lại đồng hồ bên trong bị gián đoạn của cơ thể và cũng giúp điều hòa quá trình trao đổi chất.