Uống trà hoa vàng có mất ngủ không?

Trà hoa vàng có thể ít ảnh hưởng đến giấc ngủ hơn trà xanh hoặc trà đen do một số nghiên cứu không phát hiện caffeine trong mẫu lá và hoa được phân tích. Tuy nhiên, kết quả này chưa đủ để khẳng định mọi sản phẩm trà hoa vàng đều không chứa caffeine. Caffeine có thể kích thích hệ thần kinh, làm giảm cảm giác buồn ngủ, nhưng mức độ nhạy cảm ở mỗi người khác nhau. Nếu uống trà thấy khó ngủ, nên điều chỉnh thời điểm sử dụng và tránh uống quá nhiều gần giờ đi ngủ để hạn chế tiểu đêm, gián đoạn giấc ngủ.

Trà hoa vàng có giúp cải thiện giấc ngủ không?

Trong trà hoa vàng có các hợp chất thực vật như flavonoid, polyphenol và saponin. Một số nghiên cứu hóa học và tiền lâm sàng cho thấy những thành phần này có tiềm năng chống oxy hóa, chống viêm.

Trà hoa vàng chứa nhiều hợp chất thực vật có tiềm năng tốt cho sức khỏe

Tuy nhiên, các kết quả hiện có chưa đủ cơ sở để khẳng định trà hoa vàng có tác dụng an thần hoặc cải thiện chất lượng giấc ngủ ở người. Vì vậy, không nên xem đây là thức uống có khả năng điều trị mất ngủ hay thay thế các phương pháp điều trị chuyên môn. Cần thêm những nghiên cứu lâm sàng để xác định rõ tác động của trà hoa vàng đối với giấc ngủ.

Lợi ích sức khỏe khi sử dụng trà hoa vàng đúng cách

Ngoài tác động đến giấc ngủ, trà hoa vàng còn được nghiên cứu về tiềm năng hỗ trợ sức khỏe nhờ chứa polyphenol và flavonoid có hoạt tính chống oxy hóa, chống viêm. Các hợp chất này có thể góp phần bảo vệ tế bào và hệ tim mạch trước stress oxy hóa. Tuy nhiên, hiện chưa đủ bằng chứng lâm sàng khẳng định uống trà hoa vàng giúp kiểm soát huyết áp, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, tăng cường miễn dịch, bảo vệ gan hay làm chậm lão hóa ở người. Vì vậy, không nên xem loại trà này là thuốc điều trị hoặc thay thế các biện pháp chăm sóc sức khỏe đã được chứng minh hiệu quả.

Cách uống trà hoa vàng để hạn chế ảnh hưởng đến giấc ngủ

Để sử dụng trà hoa vàng an toàn, nên uống vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, tránh dùng sát giờ ngủ, nhất là khi chưa rõ hàm lượng caffeine. Không pha trà quá đặc hoặc uống quá nhiều trong ngày; cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất và ngừng sử dụng nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường. Nên chọn sản phẩm có nguồn gốc, thành phần rõ ràng, không dùng trà bị ẩm mốc hoặc có mùi lạ và tránh tự ý kết hợp với các loại thảo dược khác. Phụ nữ mang thai, đang cho con bú và người mắc bệnh mạn tính, đặc biệt đang dùng thuốc điều trị tăng huyết áp hoặc đái tháo đường, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng. Không dùng trà thay thế thuốc hoặc tự ý thay đổi phác đồ điều trị.