中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Uống trà xanh sai cách có thể gây ra những bệnh khó chữa

Thứ Ba, 11:06, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Uống trà xanh sai cách có thể gây đau dạ dày, thiếu máu và mất ngủ, hãy cùng chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra cách pha trà giữ trọn EGCG để bảo vệ sức khỏe bền vững.

Theo Nguyễn Thị Thương, khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, trà xanh chứa nhiều hoạt chất chống oxy hóa như epicatechin (EC), axit gallic và EGCG. Tuy nhiên, các hợp chất này dễ bị phá hủy nếu pha bằng nước quá nóng hoặc hãm quá lâu.

uong tra xanh sai cach co the gay ra nhung benh kho chua hinh anh 1
Sử dụng trà xanh thay nước có thể làm giảm hấp thu sắt. (Ảnh minh hoạ)

Nhiệt độ pha trà phù hợp khoảng 70-80 độ C, thời gian hãm từ 2-3 phút. Cách pha này giúp giữ hương vị tự nhiên, đồng thời hạn chế giải phóng quá nhiều tannin khiến trà đắng, khó uống và dễ gây kích ứng dạ dày.

Thời điểm uống cũng ảnh hưởng đến hiệu quả. Khoảng 30-60 phút sau bữa sáng được xem là phù hợp để tăng tỉnh táo và thúc đẩy trao đổi chất. Buổi chiều, khoảng 14-15h, uống trà có thể giúp cải thiện khả năng tập trung. Ngược lại, uống khi bụng đói dễ gây buồn nôn, đau dạ dày do tannin kích thích tiết axit. Hợp chất này còn làm giảm hấp thu sắt và protein, lâu dài có thể gây táo bón nếu sử dụng không hợp lý.

Trà xanh chứa caffeine, tuy thấp hơn cà phê nhưng vẫn có thể gây tim đập nhanh, bồn chồn hoặc mất ngủ ở người nhạy cảm. Caffeine tồn tại trong cơ thể khoảng 6 giờ, vì vậy nên tránh uống sau 17h để không ảnh hưởng giấc ngủ.

Nhiều người thêm đường, sữa hoặc mật ong vào trà để dễ uống hơn. Tuy nhiên, chất béo và protein trong sữa có thể làm giảm hoạt tính chống oxy hóa của trà. Đường nếu dùng thường xuyên làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và rối loạn chuyển hóa. Với mật ong, việc cho vào trà còn nóng trên 50 độ C sẽ phá hủy các enzyme có lợi, làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Dù mang lại nhiều lợi ích, trà xanh không thể thay thế hoàn toàn nước lọc. Lượng caffeine trong trà có thể gây lợi tiểu nhẹ, làm cơ thể mất nước nếu uống quá nhiều. Người trưởng thành chỉ nên dùng khoảng 2-3 tách mỗi ngày, tương đương 400-600 ml, và cần cân đối với nhu cầu cơ thể.

Chuyên gia cũng lưu ý catechin trong trà có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa một số thuốc, đặc biệt là thuốc tim mạch, huyết áp hoặc thuốc chống trầm cảm. Phụ nữ mang thai, đang cho con bú, người thiếu máu hoặc trong kỳ kinh nguyệt nên hạn chế uống trà vì caffeine và tannin làm giảm hấp thu sắt, đồng thời có thể ảnh hưởng giấc ngủ của trẻ sơ sinh.

Trà xanh là thức uống tốt cho sức khỏe, nhưng chỉ phát huy lợi ích khi sử dụng đúng cách. Pha ở nhiệt độ phù hợp, uống vào thời điểm hợp lý và không lạm dụng thay nước lọc giúp tránh tình trạng “lợi bất cập hại”.

Như Loan/VTC News
Tag: uống trà xanh uống trà xanh sai cách đau dạ dày thiếu máu mất ngủ chuyên gia dinh dưỡng pha trà giữ trọn EGCG
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe