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Vì sao xịt khoáng mỗi ngày nhưng da vẫn khô căng?

Thứ Tư, 09:14, 22/07/2026
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VOV.VN - Nhiều người xịt khoáng hàng ngày để cấp ẩm cho da nhưng vẫn gặp tình trạng khô căng, bong tróc. Nguyên nhân có thể đến từ cách sử dụng sản phẩm, hàng rào bảo vệ da suy yếu hoặc quy trình chăm sóc da chưa phù hợp.

Vì sao xịt khoáng mỗi ngày nhưng da vẫn khô căng?

Xịt khoáng có tác dụng cấp nước tức thời, làm dịu và mang lại cảm giác dễ chịu cho da. Tuy nhiên, đây không phải là sản phẩm có khả năng giữ ẩm lâu dài. Nếu sử dụng không đúng cách hoặc bỏ qua các bước chăm sóc cần thiết, làn da vẫn có thể bị mất nước và trở nên khô ráp.

Chỉ cấp nước mà không khóa ẩm

Đây là nguyên nhân thường gặp nhất. Da không chỉ cần được bổ sung nước mà còn cần các thành phần giúp giữ nước trong lớp biểu bì. Nếu chỉ xịt khoáng mà không thoa kem dưỡng ẩm, lượng nước trên bề mặt da sẽ nhanh chóng bay hơi, đặc biệt khi ở trong phòng điều hòa hoặc thời tiết hanh khô. Kem dưỡng đóng vai trò như một lớp màng bảo vệ, giúp hạn chế tình trạng mất nước và duy trì độ ẩm cho da trong thời gian dài hơn.

vi sao xit khoang moi ngay nhung da van kho cang hinh anh 1
Nhiều người xịt khoáng hằng ngày để cấp ẩm cho da nhưng vẫn gặp tình trạng khô căng, bong tróc

Lạm dụng xịt khoáng quá nhiều lần

Không ít người cho rằng xịt khoáng càng nhiều thì da càng đủ ẩm. Tuy nhiên, việc xịt liên tục mà không kết hợp dưỡng ẩm hoặc lau nhẹ phần nước dư trên da có thể khiến nước bốc hơi nhanh, kéo theo lượng ẩm tự nhiên của da. Tốt nhất chỉ nên sử dụng xịt khoáng khi da có cảm giác khô, sau khi rửa mặt, trước hoặc sau khi trang điểm, hoặc khi làm việc lâu trong môi trường điều hòa.

Môi trường có độ ẩm thấp

Phòng điều hòa, thời tiết lạnh hoặc không khí khô đều làm tăng tốc độ thoát hơi nước qua da. Trong những điều kiện này, chỉ sử dụng xịt khoáng sẽ khó đáp ứng đủ nhu cầu dưỡng ẩm. Người thường xuyên làm việc trong môi trường máy lạnh nên kết hợp dùng kem dưỡng phù hợp và uống đủ nước để hỗ trợ duy trì độ ẩm từ bên trong.

Lựa chọn sản phẩm chưa phù hợp

Không phải loại xịt khoáng nào cũng có thành phần giống nhau. Một số sản phẩm chỉ chứa nước khoáng, trong khi nhiều sản phẩm được bổ sung thêm các hoạt chất hút ẩm và làm dịu da. Với làn da khô hoặc bong tróc, nên ưu tiên các sản phẩm chứa Glycerin, Hyaluronic Acid, Panthenol hoặc các thành phần có khả năng tăng cường giữ nước.

Cơ thể thiếu nước và dưỡng chất

Độ ẩm của da không chỉ phụ thuộc vào mỹ phẩm mà còn chịu ảnh hưởng từ chế độ ăn uống và sinh hoạt. Uống quá ít nước, ăn thiếu rau xanh, thiếu chất béo lành mạnh hoặc ngủ không đủ giấc đều có thể khiến da trở nên khô hơn. Vì vậy, muốn cải thiện tình trạng khô da cần kết hợp chăm sóc từ bên ngoài với chế độ sinh hoạt khoa học.

Cách sử dụng xịt khoáng để đạt hiệu quả tốt hơn

Để xịt khoáng phát huy hiệu quả, nên sử dụng ngay sau khi rửa mặt, thoa kem dưỡng khi da còn hơi ẩm để khóa ẩm, tránh lạm dụng nhiều lần trong ngày, giữ chai cách mặt khoảng 20-30 cm khi xịt và kết hợp các sản phẩm dưỡng phù hợp với từng loại da.

Khi nào cần lưu ý tình trạng da khô?

Nếu da vẫn khô căng kéo dài dù đã chăm sóc đúng cách, hoặc xuất hiện các dấu hiệu như bong vảy nhiều, nứt nẻ, đỏ rát, ngứa hay đau, người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa da liễu để được thăm khám. Đây có thể là biểu hiện của các bệnh lý về da hoặc cho thấy hàng rào bảo vệ da đã bị tổn thương. Việc tự ý thay đổi mỹ phẩm liên tục hoặc sử dụng nhiều sản phẩm cùng lúc không những không cải thiện tình trạng mà còn có thể khiến tổn thương da trở nên nghiêm trọng hơn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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