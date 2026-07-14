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Vị thuốc dân dã cứ ra chợ là thấy, dùng đều đặn tốt chẳng kém thuốc bổ đắt tiền

Thứ Ba, 05:45, 14/07/2026
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VOV.VN - Từ lâu, đậu xanh đã là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp của người Việt, từ những cốc chè giải nhiệt mùa hè cho đến những chiếc bánh chưng ngày Tết. Không chỉ là một loại thực phẩm ngon miệng, đậu xanh còn được ví như một "vị thuốc" tự nhiên nhờ hàm lượng dinh dưỡng vượt trội.

Đậu xanh giúp giải nhiệt, ngừa sốc nhiệt

Vào những ngày hè oi bức, một bát chè đậu xanh hay một ly nước đậu xanh rang là giải pháp giải nhiệt hoàn hảo. Đông y ghi nhận đậu xanh có tính mát, vị ngọt, giúp thanh nhiệt, giải độc và trị phiền khát. Các chất chống oxy hóa như vitexin và isovitexin trong đậu xanh giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do sốc nhiệt.

Ngăn ngừa các bệnh mạn tính và ung thư

Đậu xanh rất giàu các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như axit phenolic, flavonoid, và axit caffeic. Những chất này giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể, thủ phạm chính gây ra chứng viêm mạn tính, bệnh tim mạch và một số bệnh ung thư. 

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Đậu xanh rất giàu các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như axit phenolic, flavonoid, và axit caffeic. (Ảnh minh họa: VTC News)

Bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm cholesterol xấu

Hàm lượng chất xơ hòa tan và chất chống oxy hóa cao trong đậu xanh có khả năng làm giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu. Đồng thời, lượng Kali và Magie dồi dào giúp điều hòa huyết áp, làm giãn nở mạch máu, từ đó giảm áp lực lên hệ tim mạch. Các nghiên cứu khoa học cho thấy, việc ăn các loại đậu (bao gồm đậu xanh) thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch tới 10-15%.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Chất xơ trong đậu xanh chủ yếu là chất xơ hòa tan có tên gọi là pectin. Loại chất xơ này giúp tăng tốc độ di chuyển của thức ăn qua đường ruột, hỗ trợ nhu động ruột và nuôi dưỡng các lợi khuẩn. Ngoài ra, đậu xanh chứa loại tinh bột kháng rất tốt cho đại tràng.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Đậu xanh là thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) thấp. Nhờ hàm lượng protein và chất xơ cao, đậu xanh giúp làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu. Chất chống oxy hóa vitexin và isovitexin cũng giúp insulin hoạt động hiệu quả hơn, rất tốt cho người bệnh tiểu đường tuýp 2.

Hỗ trợ giảm cân an toàn và hiệu quả

Nếu bạn đang lên kế hoạch siết cân, đừng bỏ qua đậu xanh. Protein và chất xơ trong loại hạt này kích thích cơ thể giải phóng các hormone gây no như cholecystokinin. Nhờ đó, bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn và kiểm soát lượng calo nạp vào tốt hơn.

Tốt cho bà bầu và sự phát triển của thai nhi

Trong 100g đậu xanh có thể cung cấp khoảng 20-30% lượng Folate (Vitamin B9) cần thiết mỗi ngày cho cơ thể. Folate là dưỡng chất vàng giúp ngăn ngừa dị tật ống thần kinh bẩm sinh ở thai nhi và hỗ trợ mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh.

Có thể giúp điều trị thiếu máu

Sắt là một thành phần thiết yếu của hồng cầu, có chức năng vận chuyển oxy từ phổi đến tất cả các tế bào khác trong cơ thể. Thiếu sắt có thể dẫn đến thiếu máu, biểu hiện bằng mệt mỏi, yếu đuối và chóng mặt. Đậu xanh cung cấp một nguồn sắt thực vật khá tốt, giúp đảm bảo bạn có đủ lượng sắt cần thiết để tránh thiếu máu. 

Bảo vệ sức khỏe xương

Đậu xanh rất giàu vitamin K và cũng chứa một lượng canxi đáng kể. Những chất dinh dưỡng này rất quan trọng để duy trì xương chắc khỏe và giảm nguy cơ gãy xương.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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