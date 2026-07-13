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Ăn một cây kem, đường huyết sẽ thay đổi như thế nào?

Thứ Hai, 11:22, 13/07/2026
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VOV.VN - Kem có thể làm tăng đường huyết sau khi ăn, nhưng mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào loại kem, khẩu phần và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Hiểu rõ cơ chế này sẽ giúp bạn thưởng thức món ăn yêu thích mà vẫn kiểm soát tốt đường huyết.

Vì sao ăn kem làm tăng đường huyết?

Kem chủ yếu chứa sữa, đường và chất béo, trong đó carbohydrate từ đường là thành phần làm tăng đường huyết sau khi được chuyển hóa thành glucose. Tuy nhiên, nhờ có chất béo và protein, kem được tiêu hóa chậm hơn so với nước ngọt hay bánh kẹo nên đường huyết thường không tăng quá nhanh. Dù vậy, ăn nhiều hoặc ăn thường xuyên vẫn có thể khiến lượng đường trong máu tăng đáng kể.

Đường huyết thay đổi như thế nào sau khi ăn kem?

Thông thường, đường huyết bắt đầu tăng khoảng 30-60 phút sau khi ăn kem. Mức tăng phụ thuộc vào loại và lượng kem, thành phần dinh dưỡng, cách ăn cũng như khả năng sản xuất và sử dụng insulin của cơ thể. Ở người khỏe mạnh, insulin giúp đưa glucose vào tế bào để đường huyết sớm trở về bình thường, trong khi người mắc đái tháo đường hoặc kháng insulin thường có đường huyết tăng cao và kéo dài hơn.

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Kem có thể làm tăng đường huyết sau khi ăn, nhưng mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào loại kem (Ảnh minh họa: AI)

Không phải loại kem nào cũng ảnh hưởng như nhau

Không phải loại kem nào cũng ảnh hưởng đến đường huyết như nhau. Kem nhiều đường hoặc có thêm caramel, chocolate, bánh quy, kẹo và các loại topping ngọt thường chứa nhiều carbohydrate, dễ làm đường huyết tăng cao hơn. Trong khi đó, kem ít đường hoặc ăn với khẩu phần nhỏ sẽ ít tác động hơn. Vì vậy, nên đọc kỹ nhãn dinh dưỡng, đặc biệt là hàm lượng carbohydrate, trước khi lựa chọn.

Người mắc đái tháo đường có được ăn kem không?

Người mắc đái tháo đường không cần kiêng hoàn toàn kem, nhưng cần kiểm soát khẩu phần và tổng lượng carbohydrate trong bữa ăn. Nên ưu tiên kem ít đường, hạn chế topping ngọt, không ăn ngay sau bữa nhiều tinh bột hoặc đồ ngọt và theo dõi đường huyết sau khi ăn. Thưởng thức kem với lượng vừa phải sẽ giúp hạn chế nguy cơ tăng đường huyết quá mức.

Làm thế nào để hạn chế ảnh hưởng của kem đến đường huyết?

Để hạn chế tăng đường huyết khi ăn kem, nên ăn với khẩu phần vừa phải, kết hợp thực phẩm giàu chất xơ, vận động nhẹ 10-20 phút sau ăn và ưu tiên kem ít đường hoặc ít carbohydrate. Nhìn chung, ăn kem không nhất thiết khiến đường huyết tăng đột biến nếu lựa chọn đúng loại, kiểm soát khẩu phần và duy trì lối sống lành mạnh.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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