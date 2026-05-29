Vị thuốc thơm nức mũi ăn vào có lợi từ trong ra ngoài, không trồng vẫn mọc um tùm

Thứ Sáu, 05:45, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lá lốt không chỉ là một loại rau gia vị quen thuộc trong gian bếp Việt, tạo nên hương vị đặc trưng cho món chả băm hay bò nướng mà còn là một vị thuốc nam quý giá. Theo các nghiên cứu khoa học hiện đại, lợi ích sức khoẻ của lá lốt đối với cơ thể là vô cùng lớn.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và điều trị chứng đầy bụng, khó tiêu

Nếu bạn vừa có một bữa ăn quá no dẫn đến cảm giác đầy hơi, ậm ạch bụng hoặc bị lạnh bụng đi ngoài, lá lốt chính là giải pháp tự nhiên. Chất xơ dồi dào trong lá lốt còn giúp tăng cường nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa thức ăn hiệu quả, ngăn ngừa táo bón, thúc đẩy quá trình đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, góp phần điều trị các bệnh về tiêu hóa như táo bón, đầy hơi, khó tiêu.

Giúp giảm đau, kháng viêm

Nhờ đặc tính chống viêm mạnh mẽ, lá lốt được xem là một biện pháp tự nhiên giúp chống lại các cơn đau nhức xương khớp, đau lưng, đau đầu, viêm xoang. Loại lá này còn chứa một số alkaloid như piperine và isoperperine có tác dụng giảm đau, hạ sốt, kháng khuẩn.

Lá lốt không chỉ là một loại rau gia vị quen thuộc trong gian bếp Việt, tạo nên hương vị đặc trưng cho món chả băm hay bò nướng mà còn là một vị thuốc nam quý giá. (Ảnh minh họa).

Kháng viêm, sát khuẩn, hỗ trợ điều trị viêm nhiễm ngoài da

Với đặc tính kháng viêm và sát khuẩn mạnh mẽ nhờ bộ đôi hoạt chất piperidin và flavonoid, lá lốt là "cứu cánh" tuyệt vời cho làn da bị mụn nhọt hoặc viêm da nhẹ. Sử dụng lá lốt đúng cách sẽ giúp bạn xoa dịu làn da tổn thương một cách an toàn mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào các loại kháng sinh tại chỗ. Các chất chống oxy hóa trong lá lốt giúp bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa da và làm mờ các vết thâm nám

Cải thiện đau nhức xương khớp

Khả năng làm giảm các cơn đau nhức xương khớp của lá lốt, đặc biệt là chứng đau mỏi do biến đổi thời tiết, đã được kiểm chứng qua kinh nghiệm dân gian lẫn thực tiễn. Cơ chế này đến từ các hoạt chất chống viêm và giảm đau tự nhiên có trong lá, giúp ức chế quá trình viêm sưng, từ đó mang lại giải pháp hỗ trợ an toàn, lành tính cho người bị viêm khớp mãn tính và thoái hóa xương khớp.

Giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi

Lá lốt giúp tăng cường tuần hoàn máu, cung cấp oxy và dưỡng chất cho các tế bào, giúp cơ thể phục hồi năng lượng và giảm mệt mỏi. Hương thơm dễ chịu của lá lốt có tác dụng an thần, giảm căng thẳng, lo âu và cải thiện tâm trạng.

Bạn có thể dùng lá lốt tươi hoặc khô, cho vào nồi nước đun sôi, trùm khăn kín đầu và xông hơi trong khoảng 15-20 phút. Hoặc sử dụng nước sắc lá lốt đã để nguội bớt rồi ngâm chân trong khoảng 20 phút để thư giãn cơ thể.

Giảm triệu chứng cảm cúm

Lá lốt chứa các hoạt chất như eugenol, caryophyllene, α-humulene,... có tác dụng kháng khuẩn, kháng virus, chống viêm, long đờm, tiêu đờm hiệu quả. Trong khi đó, hàm lượng vitamin C cao trong giá lốt có tác dụng giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại virus gây cảm cúm.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Nguy cơ ngộ độc bánh mì mùa nóng: Đừng bỏ qua các dấu hiệu này khi mua

Nguy cơ ngộ độc bánh mì không chỉ đến từ nguyên liệu dễ hư hỏng mà còn liên quan chặt chẽ đến khâu chế biến, bảo quản và vệ sinh tại nơi bán.

7 thói quen ăn uống mùa hè có thể khiến bạn đối mặt nguy cơ đột quỵ

VOV.VN - Chế độ ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tim mạch và nguy cơ đột quỵ, nhưng nhiều người vẫn mắc sai lầm trong lựa chọn thực phẩm, đặc biệt vào mùa hè. Dưới đây là 7 thói quen ăn uống cần tránh để giảm nguy cơ đột quỵ và bảo vệ sức khỏe.

Cây rau mương có tác dụng gì?

VOV.VN - Rau mương là loại thảo dược quen thuộc được nhiều người sử dụng để hỗ trợ sức khỏe, vậy cây rau mương có tác dụng gì?

Tưởng nhiệt miệng thông thường, đi khám phát hiện ung thư ở tuổi 33

VOV.VN - Chủ quan tự chữa vết loét miệng suốt 4 tháng, người đàn ông 33 tuổi ở Lào Cai bàng hoàng phát hiện mắc ung thư lưỡi và phải phẫu thuật cắt bán phần.

