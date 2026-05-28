English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tưởng nhiệt miệng thông thường, đi khám phát hiện ung thư ở tuổi 33

Thứ Năm, 09:32, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ quan tự chữa vết loét miệng suốt 4 tháng, người đàn ông 33 tuổi ở Lào Cai bàng hoàng phát hiện mắc ung thư lưỡi và phải phẫu thuật cắt bán phần.

Người đàn ông 33 tuổi, ở Lào Cai, bị đau và loét lưỡi kéo dài suốt 4 tháng. Nghĩ chỉ là nhiệt miệng thông thường, anh tự mua thuốc uống và bôi tại chỗ nhưng tình trạng không cải thiện.

Khi đến khám tại Bệnh viện K, các bác sĩ phát hiện vùng bờ phải lưỡi xuất hiện khối sùi loét bất thường. Kết quả thăm khám, chụp cộng hưởng từ và giải phẫu bệnh xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô vảy sừng hóa xâm nhập độ II - dạng ung thư xuất phát từ các tế bào bề mặt của lưỡi.

Theo TS.BS Ngô Xuân Quý, Trưởng khoa Ngoại Đầu - cổ, khối u của bệnh nhân có kích thước khoảng 2x2,5 cm, song may mắn chưa di căn hạch và chưa xâm lấn các cơ quan lân cận. Với giai đoạn này, nếu điều trị đúng phác đồ, tỷ lệ khỏi bệnh có thể đạt 70-80%.

tuong nhiet mieng thong thuong, di kham phat hien ung thu o tuoi 33 hinh anh 1
Sau 4 tháng chịu đựng vết loét trong miệng, người đàn ông 33 tuổi nhập viện và phát hiện ung thư lưỡi.

Ngày 20/5, ê-kíp bác sĩ hội chẩn và quyết định phẫu thuật cắt bán phần lưỡi phải kết hợp vét hạch cổ phải, đồng thời tạo hình lưỡi cho bệnh nhân.

Bác sĩ Quý cho biết ung thư lưỡi là một trong những bệnh ác tính thường gặp nhất ở khoang miệng. Tuy nhiên, ở giai đoạn sớm, bệnh rất dễ bị nhầm với nhiệt miệng hoặc các vết loét do răng cọ xát nên nhiều người chủ quan.

“Không ít bệnh nhân đến viện khi tổn thương đã lớn, xâm lấn sâu hoặc di căn hạch vì nghĩ chỉ là loét miệng thông thường”, bác sĩ nói.

Phẫu thuật vẫn là phương pháp điều trị quan trọng nhất với ung thư lưỡi giai đoạn khu trú bởi tế bào ung thư vùng này thường đáp ứng kém với xạ trị và hóa chất.

Tuy nhiên, đây là kỹ thuật khó do lưỡi có hệ thống mạch máu và dây thần kinh phức tạp, liên quan trực tiếp đến khả năng nói, nuốt và cảm nhận vị giác. Phẫu thuật viên phải vừa loại bỏ triệt để khối u, vừa bảo tồn tối đa phần mô lành để duy trì chức năng cho người bệnh.

Sau khi cắt bỏ gần một nửa lưỡi phải, bệnh nhân đối diện nguy cơ khuyết hổng lớn trong khoang miệng. Nếu chỉ khâu đóng thông thường, lưỡi có thể co kéo, biến dạng nặng, ảnh hưởng lâu dài tới phát âm và ăn uống.

Để khắc phục, ê-kíp áp dụng kỹ thuật tạo hình vi phẫu bằng vạt da cẳng tay của chính bệnh nhân. Dưới kính hiển vi phẫu thuật, các bác sĩ nối các mạch máu và dây thần kinh siêu nhỏ của vạt mô với hệ mạch vùng cổ nhằm nuôi sống phần lưỡi tái tạo.

Vạt da được thiết kế phù hợp để vừa hỗ trợ chức năng nói, nuốt, vừa đảm bảo đường thở ổn định, giúp bệnh nhân không phải mở khí quản sau mổ.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau 5 ngày, bệnh nhân đã có thể tự ăn uống bằng đường miệng và giao tiếp tương đối tốt.

TS.BS Ngô Xuân Quý khuyến cáo các dấu hiệu sớm của ung thư lưỡi thường khá mờ nhạt. Người dân không nên chủ quan khi xuất hiện tình trạng loét miệng kéo dài, nổi mụn nhỏ, khối sùi ở lưỡi hoặc bất kỳ tổn thương bất thường nào trong khoang miệng mà cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

thực phẩm.jpg

Những thực phẩm quen mặt hàng ngày đang âm thầm tăng nguy cơ ung thư dạ dày

VOV.VN - Ung thư dạ dày đang nằm trong nhóm bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao tại Việt Nam. Đáng lo ngại, nhiều thói quen quen thuộc như ăn mặn, dùng thực phẩm chế biến sẵn, uống rượu bia hay ăn uống thất thường lại chính là những yếu tố âm thầm làm tăng nguy cơ mắc bệnh mà không phải ai cũng nhận ra.

 

Như Loan/VTC News
Tag: ung thư lưỡi loét miệng kéo dài dấu hiệu ung thư nhiệt miệng bất thường
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nghệ An cần đẩy mạnh tầm soát ung thư, chăm sóc sức khỏe "từ sớm, từ xa"
Nghệ An cần đẩy mạnh tầm soát ung thư, chăm sóc sức khỏe "từ sớm, từ xa"

VOV.VN - Chiều (16/5) tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao Nghệ An trong triển khai khám sức khỏe định kỳ toàn dân và đề nghị Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đẩy mạnh tầm soát sớm ung thư, phát triển kỹ thuật chuyên sâu và nâng cao chất lượng điều trị chất lượng điều trị cho người dân Bắc Trung Bộ.

Nghệ An cần đẩy mạnh tầm soát ung thư, chăm sóc sức khỏe "từ sớm, từ xa"

Nghệ An cần đẩy mạnh tầm soát ung thư, chăm sóc sức khỏe "từ sớm, từ xa"

VOV.VN - Chiều (16/5) tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao Nghệ An trong triển khai khám sức khỏe định kỳ toàn dân và đề nghị Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đẩy mạnh tầm soát sớm ung thư, phát triển kỹ thuật chuyên sâu và nâng cao chất lượng điều trị chất lượng điều trị cho người dân Bắc Trung Bộ.

50-80% bệnh nhân ung thư ở Việt Nam phát hiện bệnh khi đã muộn
50-80% bệnh nhân ung thư ở Việt Nam phát hiện bệnh khi đã muộn

VOV.VN - Đa số bệnh nhân ung thư tại Việt Nam đến bệnh viện khi bệnh đã ở giai đoạn 3 - 4, khiến hiệu quả điều trị giảm và tỷ lệ tử vong còn cao. Ngành y tế đang chuyển mạnh sang tầm soát và phát hiện sớm.

50-80% bệnh nhân ung thư ở Việt Nam phát hiện bệnh khi đã muộn

50-80% bệnh nhân ung thư ở Việt Nam phát hiện bệnh khi đã muộn

VOV.VN - Đa số bệnh nhân ung thư tại Việt Nam đến bệnh viện khi bệnh đã ở giai đoạn 3 - 4, khiến hiệu quả điều trị giảm và tỷ lệ tử vong còn cao. Ngành y tế đang chuyển mạnh sang tầm soát và phát hiện sớm.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi chung tay hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi chung tay hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo

VOV.VN - Tối 23/5 tại TP.HCM, bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tham dự và kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo tại chương trình nghệ thuật "Vì ngày mai tươi sáng". Chương tình do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng tổ chức.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi chung tay hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi chung tay hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo

VOV.VN - Tối 23/5 tại TP.HCM, bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tham dự và kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo tại chương trình nghệ thuật "Vì ngày mai tươi sáng". Chương tình do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng tổ chức.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe