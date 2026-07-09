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Viêm thanh quản, khàn tiếng: Thử mẹo dân gian từ giá đỗ

Thứ Năm, 15:14, 09/07/2026
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VOV.VN - Giá đỗ không chỉ là thực phẩm quen thuộc mà còn được dân gian sử dụng để hỗ trợ cải thiện viêm thanh quản. Mẹo đơn giản, dễ thực hiện này có thể giúp giảm các triệu chứng như đau họng, khàn tiếng, mất tiếng, tuy nhiên chỉ nên áp dụng như biện pháp hỗ trợ và không thay thế điều trị y tế.

Viêm thanh quản là bệnh thường gặp, đặc biệt ở những người phải sử dụng giọng nói nhiều như giáo viên, MC hay ca sĩ. Khi thanh quản bị viêm, dây thanh sưng nề khiến người bệnh khàn tiếng, mất tiếng, kèm đau họng hoặc khó nuốt. Phần lớn trường hợp sẽ cải thiện sau 7-14 ngày. Nếu triệu chứng kéo dài hoặc nặng lên, người bệnh cần đi khám để được điều trị kịp thời, tránh bệnh chuyển sang mạn tính hoặc gây biến chứng.

Công dụng của giá đỗ trong hỗ trợ điều trị viêm thanh quản

Theo một số nghiên cứu, giá đỗ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa như axit phenolic, axit hữu cơ, flavonoid, vitamin C và vitamin K, có tác dụng hỗ trợ giảm viêm, tăng sức đề kháng và thúc đẩy phục hồi tổn thương. Theo Đông y, giá đỗ có vị ngọt, tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc nên thường được dùng để hỗ trợ cải thiện viêm họng, viêm thanh quản và khàn tiếng. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, không thay thế điều trị y khoa.

viem thanh quan, khan tieng thu meo dan gian tu gia do hinh anh 1
Giá đỗ không chỉ là thực phẩm quen thuộc mà còn được dân gian sử dụng để hỗ trợ cải thiện viêm thanh quản

Cách chữa viêm thanh quản bằng giá đỗ

Mẹo dân gian này khá đơn giản: chuẩn bị khoảng 200 g giá đỗ, một thìa muối và một củ gừng, rửa sạch, xay rồi lọc lấy nước để ngậm nhiều lần trong ngày nhằm hỗ trợ giảm triệu chứng viêm thanh quản. Nên dùng giá đỗ tươi thay vì chần qua nước sôi và lựa chọn nguyên liệu sạch, có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo an toàn.

Có phải ai cũng có thể chữa viêm thanh quản bằng giá đỗ?

Cách chữa viêm thanh quản bằng giá đỗ khá đơn giản và dễ thực hiện tại nhà. Chuẩn bị khoảng 200 g giá đỗ, một thìa muối và một củ gừng, rửa sạch, xay nhuyễn rồi lọc lấy nước để ngậm nhiều lần trong ngày nhằm hỗ trợ giảm viêm, khàn tiếng. Nhiều người cho rằng nên dùng giá đỗ tươi thay vì chần qua nước sôi để giữ các enzyme tự nhiên. Khi áp dụng, cần chọn giá đỗ sạch, có nguồn gốc rõ ràng, không chứa hóa chất để đảm bảo an toàn.

Khi nào nên đi khám bác sĩ?

Bài thuốc dân gian từ giá đỗ có thể hỗ trợ cải thiện viêm thanh quản ở một số trường hợp, nhưng hiệu quả còn tùy thuộc vào cơ địa nên không thể thay thế điều trị y tế. Nếu trẻ bị khàn tiếng, mất tiếng hoặc thở rít, cần đưa đến bệnh viện ngay vì có thể là dấu hiệu hẹp hoặc tắc đường thở nguy hiểm. Với người lớn, nếu khàn tiếng kéo dài trên 2 tuần, kèm sốt cao hoặc đau họng nhiều, nên đi khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Lưu ý khi chữa viêm thanh quản bằng giá đỗ

Giá đỗ chỉ có tác dụng hỗ trợ, không thể thay thế thuốc điều trị viêm thanh quản. Để đạt hiệu quả, người bệnh nên kết hợp chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu vitamin, hạn chế đồ ngọt, cay nóng, nhiều dầu mỡ, thức ăn lạnh và tái sống. Đồng thời, tránh rượu bia, thuốc lá, giữ ấm cổ họng, hạn chế nói nhiều hoặc nói to trong thời gian điều trị và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ để bệnh nhanh hồi phục.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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