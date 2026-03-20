Việt Nam có “vị thuốc đại bổ”, dùng thường xuyên nâng tầm sức khỏe ít người biết

Thứ Sáu, 05:45, 20/03/2026
VOV.VN - Được ví như "nhân sâm của người nghèo", đẳng sâm là vị thuốc quý với giá thành hợp lý nhưng mang lại giá trị sức khỏe đáng kinh ngạc. Với khả năng bồi bổ khí huyết và tăng cường sinh lực, đẳng sâm từ lâu đã trở thành thành phần không thể thiếu trong các bài thuốc bồi bổ cơ thể.

Bồi bổ khí huyết, trị chứng cơ thể suy nhược

Đẳng sâm có tác dụng chính là bổ trung ích khí. Đối với những người mới ốm dậy, người già yếu hoặc người có thể trạng xanh xao, đẳng sâm giúp cải thiện lưu thông máu, tăng sản sinh hồng cầu, từ đó giảm tình trạng hoa mắt, chóng mặt và mệt mỏi kéo dài. 

Tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên

Các nghiên cứu y học hiện đại cho thấy trong đẳng sâm chứa hàm lượng lớn chất dinh dưỡng và các loại vitamin thiết yếu. Những hoạt chất này giúp kích thích hệ thống miễn dịch, tăng khả năng thực bào của các tế bào máu, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường như vi khuẩn và virus.

viet nam co vi thuoc dai bo , dung thuong xuyen nang tam suc khoe it nguoi biet hinh anh 1
Đẳng sâm là vị thuốc quý với giá thành hợp lý nhưng mang lại giá trị sức khỏe đáng kinh ngạc. (Ảnh minh họa: VietNamNet - trong ảnh là củ Đẳng sâm khô).

Hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng

Nếu bạn thường xuyên bị đầy bụng, chán ăn hoặc đi ngoài phân lỏng, đẳng sâm là giải pháp hữu hiệu. Vị thuốc này giúp tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất của ruột, đồng thời làm giảm các triệu chứng đau dạ dày và viêm đại tràng mãn tính.

Bảo vệ hệ tim mạch và ổn định huyết áp

Đẳng sâm có khả năng làm tăng độ co bóp của cơ tim, giúp máu lưu thông đến các cơ quan hiệu quả hơn. Đặc biệt, nó có tác dụng điều hòa huyết áp và hỗ trợ ổn định ở người cao huyết áp, ngăn ngừa các nguy cơ đột quỵ và xơ vữa động mạch.

Giảm căng thẳng, mệt mỏi và bảo vệ hệ thần kinh

Sử dụng đẳng sâm giúp làm dịu hệ thần kinh trung ương, từ đó giảm bớt các triệu chứng lo âu, mất ngủ hoặc stress do áp lực công việc. Thảo dược này giúp cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung, mang lại tinh thần minh mẫn và tỉnh táo hơn.

Kháng viêm và hỗ trợ làm lành vết thương

Các hợp chất trong đẳng sâm có đặc tính kháng viêm tự nhiên, giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi sau các tổn thương mô. Nó cũng hỗ trợ làm giảm tình trạng sưng tấy ở các khớp, giúp người bệnh vận động linh hoạt hơn.

Đẳng sâm có thể được sắc uống đơn độc hoặc kết hợp với các vị thuốc khác để tăng cường hiệu quả. Đẳng sâm ngâm rượu là một cách sử dụng phổ biến, giúp tăng cường sức khỏe, bồi bổ cơ thể. Loại thảo dược này cũng có thể được thêm vào các món ăn như canh, hầm, cháo để tăng thêm hương vị và giá trị dinh dưỡng.

Tuy nhiên, đẳng sâm không nên dùng cho phụ nữ mang thai, người đang bị tiêu chảy, người bị dị ứng với các thành phần của đẳng sâm. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng đẳng sâm, đặc biệt là khi bạn đang sử dụng các loại thuốc khác hoặc có các vấn đề sức khỏe đặc biệt. 

que.jpg

Loại vỏ cây thơm lừng, phơi khô thành "thuốc quý" chợ Việt lại có cực nhiều

VOV.VN - Quế không chỉ là một loại gia vị làm tăng hương vị cho món ăn mà còn là một "siêu thực phẩm" với lịch sử hàng nghìn năm trong y học cổ truyền. Được chiết xuất từ vỏ thân cây quế, loại dược liệu này chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cực cao cùng nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe tổng thể.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: đẳng sâm củ đẳng sâm đẳng sâm khô củ đẳng sâm khô lợi ích của đẳng sâm cách dùng đẳng sâm khô cây thuốc vị thuốc đại bổ bài thuốc từ củ đẳng sâm
