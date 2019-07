VOV Bacsi24: Nơi những bác sĩ có tâm, có tầm hội tụ

“Quan trọng cần yêu nghề, tiền bạc cũng chỉ là một phần thôi!”



Trò chuyện cùng Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Quốc Khương (Phó Trưởng khoa điều trị tự nguyện B, Bệnh viện Nhi TW), chúng tôi càng có niềm tin vào sự phát triển của ngành y học nước nhà cũng như sự phổ rộng của ứng dụng VOV Bacsi24 trong tương lai. Bác sĩ Khương không chỉ là một trong những bác sĩ giỏi về chuyên môn mà còn mang tới cảm giác tin tưởng cho người đối diện.

Mỗi ngày tiếp xúc với hàng chục bệnh nhi tại bệnh viện, nhưng bác sĩ Khương vẫn ưu tiên dành phần thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình để nhận tư vấn khám cho những bệnh nhi ở xa. Trung bình mỗi ngày khám được cho 2-3 cháu qua VOV Bacsi24.

VOV Bacsi24 đưa bác sĩ tới gần bệnh nhân bất chấp khoảng cách.

Bác sĩ Khương chia sẻ: “Đối với phía bác sĩ, thông qua ứng dụng khám bệnh online này, những người yêu nghề có thể tận dụng kiến thức, kỹ năng của mình để giúp cho người bệnh. Tiền bạc cũng chỉ là một phần thôi. Ứng dụng VOV Bacsi24 giúp các bác sĩ tư vấn theo dõi điều trị bệnh với các bệnh và phác đồ đơn giản. Nếu phải đi viện, tôi cũng sẽ hướng dẫn bệnh nhân đến nơi nào điều trị hợp lý nhất. Đó chính là cái lợi cho bệnh nhân. Họ sẽ không phải đi đến những nơi không đúng địa chỉ, điều trị sẽ không đúng bệnh, tiền mất tật mang”.

Theo bác sĩ Khương, các bệnh viện cũng sẽ bớt đi được những bệnh nhân chưa thực sự cần lên tuyến trên. Tại các bệnh viện tuyến trên luôn ưu tiên tập trung những ca bệnh nặng. Nếu lượng bệnh nhân đến lớn sẽ bị san sẻ nguồn lực. Vì thế dù rất bận nhưng mỗi khi có bệnh nhân đặt lịch khám online trên VOV Bacsi24, các bác sĩ đều cố gắng sắp xếp thời gian để tư vấn, để bệnh viện tuyến đầu giảm tải được phần nào thì tốt phần đó..

“Tôi có nhớ, có một bệnh nhi bị polyp hậu môn ở Lai Châu. Người nhà bé có đăng ký khám với tôi và gửi ảnh kết quả soi polyp. Thường thì polyp hậu môn kích thước nhỏ thì sẽ không cần can thiệp gì cả. Nếu polyp to thì mới cần can thiệp. Trừ trường hợp có biến chứng chảy máu hoặc to nhiều ra mới cần can thiệp và tới bệnh viện ngay. Nhưng tâm lý của phụ huynh có con nhỏ thường rất hoang mang lo lắng. Nhiệm vụ của mình là giải thích rõ cho người nhà bệnh nhi hiểu trường hợp nào cần theo dõi, trường hợp nào cần tới viện hay không. Sau khi bác sĩ giải thích cho phụ huynh của em bé đó, phụ huynh đã yên tâm hơn nhiều và họ cũng đỡ một chuyến đi khám dưới Hà Nội xa xôi”, bác sĩ Khương kể lại một trường hợp bệnh nhân khám qua ứng dụng VOV Bacsi24.

Ứng dụng VOV Bacsi24 cũng chính là cầu nối rút ngắn khoảng cách địa lý giữa bệnh nhân với các bác sĩ ở bệnh viện tuyến đầu nhờ ứng dụng của công nghệ liên lạc hiện đại. Tuy nhiên, trong giai đoạn ban đầu, ứng dụng này cũng có một số hạn chế như: Bác sĩ tư vấn thuốc qua ngôn ngữ nói đôi khi bệnh nhân rất khó nắm bắt vì tên thuốc chủ yếu là phiên âm nước ngoài. Nếu trên ứng dụng bệnh nhân có một phần tương tác với bác sĩ là người ta ghi triệu chứng của bệnh nhân thì bác sĩ lại không có phần đó. Nếu bác sĩ muốn viết tên thuốc cho bệnh nhân thì phải thêm một bước nữa là lấy số điện thoại của bệnh nhân. Sau đó lại phải nhắn tin cho bệnh nhân tên thuốc ấy.

“Bác sĩ không thể tư vấn bừa cho bệnh nhân được”

Không còn quá tất bật với công việc tại viện nhưng với sự tận tâm với nghề, bác sĩ Hồ Thị Thu Hoài, nguyên Ttrưởng Khoa khám bệnh, Bệnh viện Da liễu TW vẫn nhận lời mời của VOV Bacsi24 để thăm khám cho bệnh nhân. Vị bác sĩ với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề và trên môi là nụ cười hiền từ này luôn đau đáu một điều: “Bác sĩ không thể tư vấn bừa cho bệnh nhân được. Bệnh nhân thì họ kỳ vọng vào nhiều thứ lắm và mong muốn của bệnh nhân cũng vô cùng. Nhưng là bác sĩ, nhất là lại tư vấn cho bệnh nhân từ xa qua video call, chúng ta cần sang suốt đưa ra lời khuyên cho bệnh nhân nên làm gì. Tùy từng bệnh nhân với từng tình trạng bệnh khác nhau mà chúng ta đưa ra lời khuyên cần theo dõi, đi khám hay tới trực tiếp bệnh viện hoặc kê đơn cho bệnh nhân.

Tôi thấy VOV Bacsi24 khá tốt đấy. Chúng ta nên giới thiệu cho nhiều người cùng biết, vì không phải ai cũng có thời gian và điều kiện đến trực tiếp bệnh viện, nhất là các bệnh viện tuyến đầu. Hơn nữa không phải ai có biểu hiện bệnh cũng cần nhập viện điều trị hoặc cần bác sĩ khám trực tiếp”.

Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều các bác sĩ có tâm và có tầm đánh giá về VOV Bacsi24. Có rất nhiều bác sĩ tài hoa đang ngày đêm giúp nâng cao chất lượng sức khỏe của người bệnh và để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời từ các bác sĩ đầu ngành, chúng ta có thể tải ngay ứng dụng tư vấn khám bệnh từ xa bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính./.