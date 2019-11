VOV Bacsi24 “sát thủ cò” bệnh viện

Không phải ai cũng có cơ hội và điều kiện cũng như may mắn được tiếp cận với thông tin chính thống và chủ động trong việc khám chữa bệnh của mình và người thân. Thêm vào đó là gánh nặng quá tải của các bệnh viện lớn khiến nhiều bệnh nhân xếp hàng chờ đợi để được khám chữa bệnh. Đây chính là điều kiện để các đối tượng cò mồi môi giới người bệnh tới các cơ sở khám chữa bệnh không uy tín lại càng có dịp hoành hành. Nhiều bệnh nhân ngoại tỉnh, vùng sâu vùng xa hoặc người già tìm đến các cơ sở y tế uy tín để khám nhưng lại bị một số cò lôi kéo đến phòng khám tư và hậu quả là tiền mất tật mang.

Chị Đoàn Phương cho biết: “Tôi đi khám vô sinh hiếm muộn tại cơ sở 56 Hai Bà Trưng là khoa khám bệnh tự nguyện của Bệnh viện Phụ sản TW nhưng chỉ mới ở bãi gửi xe phía trước phòng khám đã có một vài người gạ mình sang cơ sở khác được gọi là cơ sở 2 của phòng khám này tại một con phố cách đó không xa để khám cho nhanh. Họ vừa nói vừa kéo tay tôi như lôi đi nhưng do đã có lịch hẹn với bác sĩ qua ứng dụng VOV Bacsi24 rồi nên tôi cứ đến thẳng 56 Hai Bà Trưng. Một bác xe ôm thấy tôi bị lôi đi rồi lại tự quay lại còn nói: “May nhé, chúng nó đưa cô đến chỗ khác là để lấy tiền hoa hồng của phòng khám thôi”. Tôi cũng tự thấy mình may vì trước khi từ quê ra Hà Nội khám tôi đã lên ứng dụng VOV Bacsi24 nhờ bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản TW tư vấn và tìm hiểu trước nên lúc lên viện là cứ lên thôi. Hôm nay bác sĩ có lịch khám dưới phòng khám này nên hẹn gặp tôi ở đây để tôi được khám luôn. Tôi thấy thương cho những người không may gặp phải các đối tượng “cò” bị dẫn tới các địa chỉ khám bệnh không có uy tín, không khám được ra bệnh hoặc không kiểm tra được mà có khi bệnh nọ xọ bệnh kia, tốn thêm tiền”.

Là một người từng có người thân từng bị cò dẫn tới một địa chỉ khám bệnh trên đường Giải Phóng và khiến người này bị tử vong, anh Quang Minh rất thận trọng mỗi khi tiếp cận với các cò tại bệnh viện. “Bản thân mình đã từng có người nhà bị dính bẫy của bọn “cò” rồi nên mình không thể rơi vào bẫy lần nữa. Nên giờ có bệnh gì mà không khám online được là tôi đểu đặt lịch tư vấn với các bác sĩ uy tín của bệnh viện tuyến đầu hẳn hoi, nhờ các bác tư vấn quy trình khám, đến địa chỉ nào uy tín để khám nên yên tâm hơn hẳn. Cuộc sống giờ văn minh rồi, mình phải chọn được những nguồn tin cậy mà tham khảo, dại gì làm mồi cho bọn vô tâm cò cưa ngoài cổng viện”. Anh Minh tâm sự.

Anh Hoàng Thái một người từng sử dụng VOV Bacsi24 làm cầu nối khám bệnh cho bản thân và cả gia đình cũng không ngần ngại dành những lời tâm đắc cho ứng dụng: “Phải nói là VOV Bacsi24 cực kỳ hay. Nó không chỉ hữu ích cho các bệnh nhân ở xa như tôi không cần phải đi khám trực tiếp với một số bệnh mà còn chặn cả đường làm ăn của các “cò” bệnh viện. Nhiều người bị lừa rồi, nhẹ thì mất tiền thôi mà nặng thì còn mất cả mạng nữa, nên chúng ta cứ chỗ uy tín mà vào. Nếu bệnh nặng đến viện thì chịu khó chờ một tí, còn nhà xa mà bệnh lại nhẹ thì cứ lên VOV Bacsi24 mà đặt lịch hẹn cho lành. Tôi dùng VOV Bacsi24 khám bệnh cho cả nhà từ mẹ già đến con nhỏ. Bản thân tôi và vợ cũng dùng khi cần và mọi người đều rất ưng ý. Cuộc sống, công nghệ và y học phát triển thì những ứng dụng tiện lợi như VOV Bacsi24 cũng nên được phát triển theo để người dân đỡ vất vả hơn mà bệnh viện cũng không lo quá tải. ”

Bao giờ mới hết “cò” tại bệnh viện là một câu hỏi khó. Nhưng để tìm được địa chỉ khám bệnh tin cậy, người bệnh chỉ cần tải ứng dụng VOV Bacsi24 trên điện thoại thông minh để được hơn 1500 bác sĩ các bệnh viện tuyến trung ương tư vấn, thăm khám trực tuyến qua video call.

Với điện thoại chạy hệ điều hành Android thì người dùng vào CH Play gõ từ khóa Vov Bacsi24 rồi tải ứng dụng về, với điện thoại Iphone thì vào Appstore rồi tải về tương tự. Sau khi tạo tài khoản thành công trên ứng dụng, Vov Bacsi 24 sẽ tặng luôn 100.000 đồng trong tài khoản. Lúc này người bệnh có thể đăng kí tư vấn khám ngay với các bác sĩ./.