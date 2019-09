“Giá như biết VOV Bacsi24 sớm, tôi đã tiết kiệm được hơn nhiều”

Đây cũng là nhận xét chung của rất nhiều bệnh nhân từng sử dụng ứng dụng khám online.

“Tiết kiệm mỗi lần cả triệu đồng, cô lại dành được tiền mua thuốc”

Giống như bao bệnh nhân cao huyết áp khác, cô Hoa không chủ quan trước căn bệnh của mình, cộng thêm việc cô đã từng một lần trải qua tai biến và nằm điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Quân đội và được bác sĩ chỉ định rõ về chế độ ăn ngủ nghỉ khiến cô càng cẩn trọng hơn. Cô thực hiện khá tốt nên giờ đây đã hơn 6 năm kể từ lần liệt tay phải và phục hồi chức năng thành công, cô Hoa vẫn đều đặn xuống tận Hà Nội kiểm tra theo lịch hẹn của bác sĩ cho đến khi cô dùng VOV Bacsi24.

Ứng dụng VOV Bacsi24.

Cô Hoa trải lòng: “Mình là công chức về hưu, lương được mấy đâu cháu. Mỗi lần cô đi khám cả đi lẫn về chỉ chi phí đi lại cũng ngót nghét triệu bạc, chưa kể tiền ăn,tiền khám, tiền thuốc. Tổng cộng các khoản cũng tầm độ 2 triệu. Ban đầu là 2 tháng kiểm tra lại một lần, sau là 3 tháng và giờ là 6 tháng/ lần. Bác sĩ cũng khuyên giờ là giai đoạn cô có thể tái khám và kiểm tra định kỳ tại bệnh viện địa phương, nhưng thực tâm cô vẫn muốn được lên tuyến trên khám. Mình sống tới tuổi này rồi, không mong gì chỉ mong khỏe cháu ạ.



Rồi cũng chính bác sĩ tại bệnh viện giơí thiệu cho cô ứng dụng VOV Bacsi24 này. Mình già rồi, mù công nghệ lắm, nhưng không ngờ dùng cũng dễ như cái anh zalo nên cô cũng mạnh dạn dùng được 2 lần rồi. Anh VOV Bacsi24 này chỉ mất tầm 100-200 nghìn đồng/lần khám thôi. Mình còn được chọn đúng bác sĩ đã theo dõi tình trạng bệnh của mình, được trò chuyện với bác sĩ nên cũng chẳng lo lắng gì nữa. Cứ làm theo chỉ định, trộm vía dạo này lại khỏe ra mà tiết kiệm được tiền để mua thuốc, có thêm khoản nhỏ thi thoảng mua cho cháu đồng quà tấm bánh nó lại quý mình hơn. Giá như biết VOV Bacsi24 sớm, cô đã tiết kiệm được hơn nhiều (cô Hoa cười).

Anh VOV Bacsi24 này thế mà lại tiện. Chả cần đặt xe, chả cần chen chân ở bệnh viện, lên Hà Nội nóng nực mà mình vẫn yên tâm được bác sĩ giỏi theo dõi bệnh cho. Cô cũng chỉ cho mấy bà bạn dùng cả rồi, không khám bệnh này thì bệnh khác, già rồi nhiều bệnh mà nhiều thắc mắc, chả nhẽ cứ không biết là đến tận viện hỏi bác sĩ cũng khó.”

“Cứ đi xa, say xe là bác ngại. Ở nhà online đặt lịch khám bác thấy lại khỏe hơn”

Cùng chung cảnh nhà xa bệnh viện tuyến trên và cũng cần theo dõi bệnh như cô Hoa, bác Dương Xuân Hòa (ở Nghệ An) ngoài phải đối mặt với chứng xẹp đĩa đệm và loãng xương thì còn không chịu được cảm giác say xe mỗi lần ra Hà Nội hoặc lên TP Vinh để khám. Bởi mỗi lần đi khám ngoài việc ngồi lâu ảnh hưởng tới cột sống khiến bác Hòa đau nhức thì say xe cũng là nỗi ám ảnh mỗi khi đến lịch hẹn của bác sĩ.

“Không đi kiểm tra lại thì không được vì bác sĩ đã hẹn mình rồi mà đi kiểm tra lại hết sức phức tạp và mệt mỏi cháu ạ. Vì còn trẻ lao động quần quật không tiếc sức lực và không biết cách chăm sóc cột sống tốt nên giờ mới khổ thế này. Cộng thêm với chứng say xe mỗi lần bác đi khám lại dù ở Vinh thôi cũng khiến bác sợ nghĩ tới đã đổ mồ hôi lạnh vì sợ xay xe hơn cả sợ đau lưng. Mỗi lần khám về nằm nguyên một hai hôm mới hồi tỉnh được.

Sau này khi được đứa cháu giới thiệu cho dùng VOV Bacsi24 để khám thì lại thấy rất thích. Bác chỉ cần đến bệnh viện huyện chụp chiếu và làm xét nghiệm thôi sau đó bác lấy kết quả và đơn thuốc được kê một lần nữa bác đưa cho bác sĩ khám online xem để được nghe tư vấn cụ thể hơn. Bên cạnh đó bác sĩ cũng có một số lời khuyên hay thuốc nào phù hợp hơn với mình. Nhìn chung bác thấy ổn và yên tâm. Dẫu sao cũng được các giáo sư, tiến sĩ khám cho nên tâm lý bệnh nhân cũng khác, dù là khám online nhưng nhìn thấy mặt, nghe thấy tiếng các bác sĩ và nhất là được tư vấn giải đáp thắc mắc mà nhiều khi ở bệnh viện tuyến dưới mình chưa được thỏa đáng thì bác thấy khám qua VOV Bacsi24 ok đấy.”

Tiết kiệm và tạo sự thuận tiện cho bệnh nhân ở xa mà vẫn phát huy được tối đa hiệu quả khám chữa bệnh chính là mục tiêu của ứng dụng khám online. Bạn sẽ không một mình trong con đường chiến đấu và chiến thắng bệnh tật vì luôn luôn có VOV Bacsi24 đồng hành. Mỗi phản hồi tích cực lại là động lực để VOV Bacsi24 có thêm nhiều cải tiến và phát triển hơn nữa giúp người bệnh trong cả nước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

