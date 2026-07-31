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Vượt mưa trắng trời lúc 5h, bác sĩ chạy đua "giờ vàng" giữ khuôn mặt bệnh nhân

Thứ Sáu, 09:56, 31/07/2026
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VOV.VN - Người bệnh bị chấn thương hàm mặt nặng do tai nạn giao thông, các bác sĩ Bạch Mai di chuyển gấp từ Hà Nội xuống Ninh Bình để kịp "thời gian vàng" phẫu thuật.

Rạng sáng ngày 29/7, nam thanh niên bị tai nạn giao thông được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng chấn thương hàm mặt phức tạp.

Nhận thông tin, TS.BSCC Hoàng Ngọc Lan - Trưởng khoa Răng Hàm Mặt và ThS.BSNT Trần Văn Sơn vượt cơn mưa trắng trời lúc 5 giờ sáng di chuyển từ Hà Nội xuống Ninh Bình để kịp cho ca phẫu thuật trong “thời gian vàng”.

Theo TS Lan, trong cấp cứu ngoại khoa, đặc biệt là chấn thương hàm mặt, thời gian là yếu tố quyết định. Có mặt kịp thời không chỉ là trách nhiệm mà còn là phản xạ nghề nghiệp để mang lại cơ hội phục hồi tốt nhất cả về chức năng và thẩm mỹ cho người bệnh.

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Ê kíp thực hiện phẫu thuật cứu khuôn mặt bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Các bác sĩ khẩn trương phân tích các hình ảnh chẩn đoán, cùng giải quyết các thách thức như làm thế nào để nắn chỉnh chính xác từng mảnh xương gãy về đúng vị trí giải phẫu qua đường mổ tối ưu, hạn chế sẹo trên khuôn mặt; đồng thời bảo đảm sau khi liền xương, khớp cắn được phục hồi chính xác để người bệnh có thể ăn nhai bình thường.

Sau khi phân tích kỹ lưỡng, dưới sự chỉ đạo của TS.BSCC Hoàng Ngọc Lan cùng ThS.BSNT Trần Văn Sơn và ê-kíp, ca phẫu thuật diễn ra theo đúng kế hoạch. Các ổ gãy được nắn chỉnh, cố định vững chắc, cấu trúc khuôn mặt và khớp cắn bước đầu được tái lập.

Sau phẫu thuật, người bệnh được chuyển sang theo dõi hậu phẫu trong tình trạng ổn định.

Nhìn con trai dần hồi phục sau ca phẫu thuật, người cha xúc động chia sẻ: “Thấy các bác sĩ không quản mưa gió, từ Hà Nội về Ninh Bình từ mờ sáng để cứu chữa cho con, gia đình tôi vô cùng biết ơn”.

Chấn thương hàm mặt do tai nạn giao thông luôn là thách thức đối với các bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt. Tổn thương thường không đơn lẻ mà bao gồm nhiều ổ gãy xương, dập nát phần mềm, tiềm ẩn nguy cơ sai khớp cắn, mất chức năng ăn nhai và biến dạng khuôn mặt nếu không được xử trí kịp thời.

Trước đây, những trường hợp chấn thương hàm mặt phức tạp thường phải chuyển lên Hà Nội, khiến người bệnh và gia đình tốn nhiều thời gian, chi phí, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ trong quá trình vận chuyển. Việc xử trí thành công ngay tại cơ sở Ninh Bình cho thấy bệnh viện đã từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp cấp cứu phức tạp.

Việt Linh/VTC News
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