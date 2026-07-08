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Xông tinh dầu giải cảm đúng cách: Bí quyết giúp cơ thể nhanh hồi phục

Thứ Tư, 09:23, 08/07/2026
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VOV.VN - Cảm cúm gây ra nhiều triệu chứng khó chịu như nghẹt mũi, đau đầu, mệt mỏi. Xông tinh dầu là phương pháp được nhiều người lựa chọn để hỗ trợ giảm triệu chứng và cải thiện hô hấp, tuy nhiên cần thực hiện đúng cách để đạt hiệu quả tốt nhất.

Tác dụng của việc xông tinh dầu giải cảm

Theo các chuyên gia, xông tinh dầu đúng cách không chỉ giúp làm ấm cơ thể, kích thích lưu thông khí huyết và tăng tiết mồ hôi để hỗ trợ đào thải độc tố, mà còn nhờ đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm của nhiều loại tinh dầu giúp tăng cường sức đề kháng, giảm nghẹt mũi, giảm ho, làm thông thoáng đường hô hấp và góp phần thanh lọc không khí.

Cách xông tinh dầu giải cảm đơn giản, hiệu quả

Để việc xông tinh dầu phát huy tối đa công dụng, người dùng cần thực hiện đúng quy trình. Dưới đây là 2 cách xông phổ biến và dễ áp dụng tại nhà.

Với phương pháp xông mặt

Chuẩn bị một bát nước nóng khoảng 80-100 độ C, nhỏ 5-7 giọt tinh dầu vào nước rồi đặt cách mặt 25-30cm. Dùng khăn trùm kín đầu để giữ hơi nước và xông trong khoảng 10-15 phút, kết hợp hít thở nhẹ nhàng và thư giãn để đạt hiệu quả tốt nhất.

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Xông tinh dầu đúng cách không chỉ giúp làm ấm cơ thể, kích thích lưu thông khí huyết và tăng tiết mồ hôi để hỗ trợ đào thải độc tố

Với phương pháp xông toàn thân

Chuẩn bị một nồi nước nóng, nhỏ khoảng 15-17 giọt tinh dầu rồi dùng khăn lớn hoặc chăn mỏng trùm kín người và nồi nước để giữ hơi nóng. Xông khoảng 10-20 phút đến khi cơ thể toát mồ hôi thì dừng, sau đó lau khô người và uống nước ấm hoặc trà nóng để bù nước. Xông đúng cách giúp thư giãn, hỗ trợ giảm triệu chứng cảm cúm, tuy nhiên không nên lạm dụng và cần kết hợp nghỉ ngơi, bổ sung đủ nước để cơ thể hồi phục tốt hơn.

Một số đối tượng không nên xông tinh dầu giải cảm

Xông tinh dầu không phù hợp với tất cả mọi người. Các chuyên gia khuyến cáo người bị mất nước, rối loạn điện giải, phụ nữ mang thai hoặc đang trong kỳ kinh nguyệt, người mắc bệnh ngoài da, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, bệnh thần kinh, người cao tuổi sức khỏe yếu và trẻ dưới 8 tuổi nên hạn chế hoặc tránh áp dụng phương pháp này.

Các loại tinh dầu nên sử dụng để xông giải cảm

Tinh dầu sả chanh

Tinh dầu sả chanh là một trong những lựa chọn phổ biến khi xông giải cảm. Nhờ chứa các hoạt chất có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm và hỗ trợ làm sạch đường hô hấp, loại tinh dầu này giúp giảm ho, cải thiện tình trạng nghẹt mũi và mang lại cảm giác dễ chịu hơn cho người bị cảm lạnh.

Tinh dầu bạc hà

Tinh dầu bạc hà giàu menthol - hoạt chất nổi tiếng với khả năng tạo cảm giác mát, hỗ trợ thông thoáng đường thở và giảm nghẹt mũi. Đây cũng là thành phần thường xuất hiện trong nhiều sản phẩm hỗ trợ điều trị các bệnh về đường hô hấp như siro ho hay thuốc xông mũi. Vì vậy, tinh dầu bạc hà được nhiều người sử dụng để hỗ trợ cải thiện triệu chứng cảm cúm và cảm lạnh.

Tinh dầu hương thảo

Tinh dầu hương thảo chứa các hợp chất như eucalyptol và long não, có tác dụng hỗ trợ làm giãn phế quản, giúp quá trình lưu thông không khí trong phổi diễn ra thuận lợi hơn. Nhờ đó, loại tinh dầu này có thể hỗ trợ cải thiện một số triệu chứng như nghẹt mũi, đau họng, viêm xoang, cảm lạnh và các vấn đề liên quan đến đường hô hấp.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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