Xuất hiện virus lạ gây sốt xuất huyết có tỷ lệ tử vong tới 88% tại Trung Phi

Theo Reuters, virus Marburg có khả năng lây nhiễm cao và gây chết người tương tự Ebola. Tuần trước, Guinea Xích đạo ở Trung Phi, đã cách ly hơn 200 người và hạn chế di chuyển tại tỉnh Kie-Ntem sau khi phát hiện các trường hợp sốt xuất huyết không rõ nguyên nhân đầu tiên vào ngày 7/2.

Nước láng giềng Cameroon cũng hạn chế di chuyển dọc biên giới với Guinea Xích đạo vì lo ngại virus lây lan. Ngoài 8 trường hợp tử vong, Guinea Xích đạo còn ghi nhận 16 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Marburg với các triệu chứng bao gồm sốt, mệt mỏi, nôn ra máu và tiêu chảy.

Ngày 14/2, WHO đã họp khẩn vì đợt bùng phát của virus Marburg ở Guinea Xích đạo. Theo WHO, bệnh do virus Marburg có thể có tỷ lệ tử vong lên tới 88%. Hiện căn bệnh này không có vaccine hoặc phương pháp điều trị kháng virus nào được phê duyệt. Virus Marburg gây ra bệnh sốt xuất huyết ở người và động vật linh trưởng. Loại virus này được đánh giá rất nguy hiểm, xếp vào nhóm nguy cơ số 4 - nhóm cao nhất trong bảng xếp hạng các mầm bệnh.

Marburg là chủng virus lây từ động vật sang người với vật chủ tự nhiên là một loài dơi ăn quả. Nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cao thường sống và tiếp xúc nhiều với các loài dơi hoang dã trong các hang động.

Bệnh sốt xuất huyết do virus Marburg rất khó phân biệt với sốt xuất huyết thông thường. Mặc dù vậy, bệnh vẫn có một số triệu chứng điển hình để nhận biết như thời gian ủ bệnh kéo dài từ 2-21 ngày. Bệnh nhân sau đó sẽ sốt cao, đau đầu dữ dội, đau nhức toàn thân, tiêu chảy, đau bụng, chuột rút, buồn nôn, nôn, đi ngoài có máu./.