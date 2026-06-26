10 năm Brexit, nước Anh được và mất gì?

VOV.VN - Tròn 10 năm Vương quốc Anh rời Liên minh châu Âu (EU) (Brexit), nước Anh đang cảm nhận rõ rệt những “nốt trầm” chính trị, kinh tế - xã hội mà sự kiện này để lại. Một cuộc tranh luận lại dấy lên về việc liệu Anh có nên tái gia nhập EU cũng như tương lai quan hệ Anh - EU sẽ ra sao.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s
VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) vừa bác bỏ đề xuất của Anh về việc thiết lập một thị trường chung cho hàng hóa, cho thấy những giới hạn chính trị và pháp lý hậu Brexit vẫn là trở ngại lớn trong nỗ lực tái định hình quan hệ giữa hai bên sau cuộc chia tay lịch sử cách đây gần 1 thập kỷ.
VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) vừa bác bỏ đề xuất của Anh về việc thiết lập một thị trường chung cho hàng hóa, cho thấy những giới hạn chính trị và pháp lý hậu Brexit vẫn là trở ngại lớn trong nỗ lực tái định hình quan hệ giữa hai bên sau cuộc chia tay lịch sử cách đây gần 1 thập kỷ.
VOV.VN - Hôm qua (8/7), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Anh nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là trong các lĩnh vực di cư, thương mại, quốc phòng, năng lượng và viện trợ cho Ukraine.
VOV.VN - Hôm qua (8/7), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Anh nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là trong các lĩnh vực di cư, thương mại, quốc phòng, năng lượng và viện trợ cho Ukraine.
VOV.VN - Ngày 19/5, Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh đã chính thức ký hàng loạt các thoả thuận về quốc phòng - an ninh, thương mại, đánh bắt cá và trao đổi thanh niên... Sự kiện này được xem là bước ngoặt mới trong việc thiết lập lại quan hệ giữa hai bên kể từ sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).
VOV.VN - Ngày 19/5, Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh đã chính thức ký hàng loạt các thoả thuận về quốc phòng - an ninh, thương mại, đánh bắt cá và trao đổi thanh niên... Sự kiện này được xem là bước ngoặt mới trong việc thiết lập lại quan hệ giữa hai bên kể từ sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).