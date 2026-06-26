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10 năm Brexit, nước Anh được và mất gì?

Thứ Sáu, 12:05, 26/06/2026
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VOV.VN - Cách đây đúng 10 năm, cơn địa chấn mang tên “Brexit” - một cuộc trưng cầu ý dân lịch sử tại nước Anh đã làm rung chuyển cả châu Âu và thế giới. Với 51,9% số phiếu ủng hộ, cuộc trưng cầu đã dẫn đến cuộc chia tay chấn động giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU)

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10 năm “Brexit”: Những “dấu lặng” và tương lai bỏ ngỏ

VOV.VN - Tròn 10 năm Vương quốc Anh rời Liên minh châu Âu (EU) (Brexit), nước Anh đang cảm nhận rõ rệt những “nốt trầm” chính trị, kinh tế - xã hội mà sự kiện này để lại. Một cuộc tranh luận lại dấy lên về việc liệu Anh có nên tái gia nhập EU cũng như tương lai quan hệ Anh - EU sẽ ra sao.

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