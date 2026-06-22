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13 người chết và 66 người bị thương trong vụ nổ cơ sở khí đốt Qatar

Thứ Hai, 22:13, 22/06/2026
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VOV.VN - Ít nhất 13 người thiệt mạng và 66 người bị thương trong vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại khu công nghiệp khí đốt lớn nhất của Qatar hồi sáng sớm nay (22/6).

Thông tin được Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaab xác nhận chiều nay. Đây được coi là sự cố gây hậu quả nghiêm trọng nhất xảy ra với tổ hợp công nghiệp khí đốt chiến lược Ras Laffan của Qatar. Tuy nhiên, quốc tịch của các nạn nhân chưa được công bố. Thông thường, công nhân làm việc và vận hành hệ thống máy móc tại các khu công nghiệp cùng nhiều ngành dịch vụ khác ở Qatar cũng như các quốc gia vùng Vịnh, chủ yếu là người nước ngoài.

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Nổ lớn ở trung tâm xử lý khí đốt của Qatar (Ảnh: Telegram/PressTV)

Trước đó, Bộ Nội vụ Qatar xác nhận một vụ nổ lớn do sự cố kỹ thuật, đã xảy ra tại một nhà máy bên trong tổ hợp công nghiệp khí đốt chiến lược Ras Laffan nằm ở phía Bắc thủ đô Doha. Cơ sở này từng bị Iran tập kích trong thời gian xung đột hồi tháng 3-4 vừa qua.

Bá Thi/VOV-Cairo
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