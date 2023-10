2023 sẽ trở thành một năm nóng kỷ lục

Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh Châu Âu hôm nay (5/10) cho biết, nhiệt độ toàn cầu trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 cũng cao hơn 1,4 đô C so với mức trung bình thời tiền công nghiệp (tức là từ những năm 1850 đến 1900), do biến đổi khí hậu đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức kỷ lục mới.

Ảnh minh họa: Reuters

Tháng trước là tháng 9 ấm nhất được ghi nhận trên toàn cầu, với nhiệt độ trung bình cao hơn 0,93 độ C so với nhiệt độ trung bình của cùng tháng năm 1991-2020. Nhiệt độ toàn cầu trong tháng 9 cũng là tháng ấm áp bất thường nhất từ trước đến nay.

Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu kết hợp với sự xuất hiện của hiện tượng thời tiết El Nino trong năm nay, làm ấm nước bề mặt ở phía đông và trung tâm Thái Bình Dương, đã khiến nhiệt độ liên tục phá kỷ lục.

Theo số liệu của Copernicus, nhiệt độ mặt nước biển trung bình trong tháng 9 đạt 20,92 độ C, cao kỷ lục trong mọi tháng 9 và cao thứ hai trong tất cả các tháng, sau tháng 8/2023. Phạm vi băng ở Biển Nam Cực vẫn ở mức thấp kỷ lục vào thời điểm này trong năm, trong khi phạm vi băng ở Biển Bắc Cực thấp hơn 18% so với mức trung bình.