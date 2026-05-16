中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

36 quốc gia đồng ý thành lập Tòa án Đặc biệt dành cho Ukraine

Thứ Bảy, 12:01, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 15/05, 36 quốc gia, chủ yếu là châu Âu, đã chính thức tham gia ký kết thỏa thuận thành lập một Tòa án Đặc biệt dành cho Ukraine. 

Cơ quan tài phán này có nhiệm vụ điều tra và truy tố các cá nhân chịu trách nhiệm cao nhất về mặt chính trị và quân sự trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. 

36 quoc gia dong y thanh lap toa an Dac biet danh cho ukraine hinh anh 1
Việc thành lập Tòa án Đặc biệt cũng có thể đẩy quan hệ EU - Nga lên mức căng thẳng chưa từng có. Ảnh: Hội đồng châu Âu

Cam kết thành lập Tòa án Đặc biệt dành cho Ukraine được chính thức hóa vào thứ Sáu (15/05), tại cuộc họp thường niên của các Bộ trưởng Ngoại giao Hội đồng châu Âu. Sáng kiến này đã được Hội đồng châu Âu và Chính phủ Ukraine thúc đẩy từ năm ngoái thông qua một hiệp định song phương.

Theo lập luận của các bên ủng hộ, Tòa án Đặc biệt ra đời nhằm lấp khoảng trống pháp lý mà Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) chưa thể xử lý. Dù trước đó ICC đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến cáo buộc trục xuất trẻ em khỏi các vùng do Nga kiểm soát, nhưng cơ quan này lại không có thẩm quyền đầy đủ đối với các quốc gia không tham gia Quy chế Rome, trong đó có Nga.

Nghị quyết lần này được 36 quốc gia ký kết, gồm phần lớn các nước châu Âu như Đức, Pháp, Italy, Ba Lan, Hà Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ukraine và Vương quốc Anh. Trong số các nước ngoài châu Âu, chỉ có Australia và Costa Rica tham gia thỏa thuận.

Đa số các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã ủng hộ nghị quyết. Tuy nhiên, Bulgaria, Hungary, Malta và Slovakia đã không ký tên. Việc một số thành viên EU cùng nhiều nước khác trong Hội đồng châu Âu đứng ngoài cho thấy lục địa già vẫn tồn tại khác biệt đáng kể trong cách tiếp cận quan hệ với Nga.

Theo giới quan sát, bước đi này có thể khép lại khả năng đối thoại bình thường giữa EU và chính quyền hiện nay ở Nga. Nếu trước đây các biện pháp như trừng phạt kinh tế hoặc trục xuất nhà ngoại giao vẫn được xem là có thể đảo ngược khi đạt được thỏa thuận hòa bình, thì việc thiết lập một cơ chế truy tố riêng mang ý nghĩa đối đầu pháp lý sâu sắc hơn.

Việc thành lập Tòa án Đặc biệt cũng có thể đẩy quan hệ EU - Nga lên mức căng thẳng chưa từng có. Dù Moscow chưa có phản ứng chính thức, Nga có thể lên án sáng kiến này và xem đó là hành vi “truy tố trái phép công dân Nga”, từ đó tiến hành các bước đáp trả về pháp lý hoặc chính trị.

Bên cạnh đó, việc 12 quốc gia thành viên Hội đồng châu Âu không tham gia nghị quyết cho thấy sự phân hóa trong nội bộ châu Âu vẫn rất rõ nét. Việc Mỹ, một đồng minh quan trọng của châu Âu, không tham dự nghị quyết cũng làm dấy lên câu hỏi về khả năng răn đe và hiệu lực thực thi thực tế của Tòa án này trong thời gian tới.

uca.png

Xung đột Nga-Ukraine: Thế bế tắc kéo dài trên chiến trường

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang rơi vào thế bế tắc nguy hiểm khi cả hai đều đối mặt với những giới hạn ngày càng rõ rệt. Moscow chưa thể tạo ra bước đột phá mang tính quyết định dù duy trì áp lực tấn công liên tục, còn Kiev cũng chịu sức ép lớn về nhân lực và khả năng duy trì phòng thủ.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Tag: Nga Ukraine tòa án đặc biệt châu Âu xung đột Nga Ukraine
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ lao vào cuộc đua vũ khí giá rẻ sau bài học đắt giá tại Ukraine và Iran
Mỹ lao vào cuộc đua vũ khí giá rẻ sau bài học đắt giá tại Ukraine và Iran

VOV.VN - Cuộc xung đột tại Ukraine và những tổn thất trong đối đầu với Iran đang buộc Mỹ phải thay đổi tư duy quân sự. Thay vì tiếp tục phụ thuộc vào các hệ thống vũ khí đắt đỏ, Lầu Năm Góc nay đẩy mạnh phát triển tên lửa và UAV giá rẻ, nhằm chuẩn bị cho các cuộc chiến tiêu hao kéo dài trong tương lai.

Mỹ lao vào cuộc đua vũ khí giá rẻ sau bài học đắt giá tại Ukraine và Iran

Mỹ lao vào cuộc đua vũ khí giá rẻ sau bài học đắt giá tại Ukraine và Iran

VOV.VN - Cuộc xung đột tại Ukraine và những tổn thất trong đối đầu với Iran đang buộc Mỹ phải thay đổi tư duy quân sự. Thay vì tiếp tục phụ thuộc vào các hệ thống vũ khí đắt đỏ, Lầu Năm Góc nay đẩy mạnh phát triển tên lửa và UAV giá rẻ, nhằm chuẩn bị cho các cuộc chiến tiêu hao kéo dài trong tương lai.

UAV, bom lượn và tên lửa tầm xa tác động ra sao đến xung đột Nga-Ukraine?
UAV, bom lượn và tên lửa tầm xa tác động ra sao đến xung đột Nga-Ukraine?

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine năm 2026 không đơn thuần là sự tiếp diễn của cục diện trước đó. Các bên liên tục điều chỉnh chiến thuật và thay đổi vũ khí, khiến tình hình hiện nay khác đáng kể so với thời điểm cách đây một năm.

UAV, bom lượn và tên lửa tầm xa tác động ra sao đến xung đột Nga-Ukraine?

UAV, bom lượn và tên lửa tầm xa tác động ra sao đến xung đột Nga-Ukraine?

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine năm 2026 không đơn thuần là sự tiếp diễn của cục diện trước đó. Các bên liên tục điều chỉnh chiến thuật và thay đổi vũ khí, khiến tình hình hiện nay khác đáng kể so với thời điểm cách đây một năm.

Điện Kremlin lý giải bế tắc trong đàm phán hòa bình với Ukraine
Điện Kremlin lý giải bế tắc trong đàm phán hòa bình với Ukraine

VOV.VN - Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho rằng quân đội Ukraine phải rút khỏi khu vực Donbass thì tiến trình hòa bình mới có thể đạt bước tiến mới.

Điện Kremlin lý giải bế tắc trong đàm phán hòa bình với Ukraine

Điện Kremlin lý giải bế tắc trong đàm phán hòa bình với Ukraine

VOV.VN - Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho rằng quân đội Ukraine phải rút khỏi khu vực Donbass thì tiến trình hòa bình mới có thể đạt bước tiến mới.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ