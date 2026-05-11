Điện Kremlin lý giải bế tắc trong đàm phán hòa bình với Ukraine

Thứ Hai, 08:49, 11/05/2026
VOV.VN - Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho rằng quân đội Ukraine phải rút khỏi khu vực Donbass thì tiến trình hòa bình mới có thể đạt bước tiến mới.

Ông Ushakov khẳng định các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev sẽ tiếp tục rơi vào bế tắc nếu điều này chưa xảy ra. Ông Ushakov cũng nói rằng phía Ukraine “hiểu rõ” yêu cầu này.

Binh sỹ Nga cầm quốc kỳ tại Krasnoarmeysk. Ảnh: Sputnik

“Khi nào họ chưa thực hiện bước đi đó, thì dù có thêm vài vòng hay hàng chục vòng đàm phán nữa, chúng ta vẫn sẽ dậm chân tại chỗ”, ông nói.

Nga và Ukraine đã tiến hành nhiều vòng đàm phán kể từ đầu năm 2025, trong đó có các cuộc tiếp xúc với sự trung gian của Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, tiến trình này được cho là đã chững lại sau cuộc gặp gần nhất do Mỹ làm trung gian tại Geneva hồi tháng 2/2026.

Theo ông Ushakov, bất kỳ cuộc gặp mới nào cũng khó tạo ra thay đổi nếu Kiev chưa rút quân khỏi Donbass. “Ukraine biết rằng điều đó phải được thực hiện và sớm hay muộn họ cũng sẽ phải làm”, ông tuyên bố.

Trợ lý Điện Kremlin cũng cho biết Moscow vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với Washington về tiến trình hòa bình. Ông nói các đặc phái viên của Tổng thống Trump, Steve Witkoff và Jared Kushner, có thể sẽ sớm tới Nga.

“Mỹ hiện tập trung nhiều hơn vào khủng hoảng Trung Đông, nhưng không bỏ qua vấn đề Ukraine”, ông Ushakov nói, đồng thời lưu ý hai bên vẫn “tích cực điện đàm”.

Đầu tuần này, ông Ushakov cho rằng, khả năng Ukraine rút quân khỏi Donbass là “một bước đi nghiêm túc” có thể thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình giải quyết xung đột. Ông cũng tuyên bố các hoạt động quân sự có thể chấm dứt sau bước đi đó.

Tháng 3 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chỉ còn khoảng 15%-17% lãnh thổ vùng Donetsk nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Đến tháng 4, quân đội Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn vùng Lugansk. Trong khi đó, giới lãnh đạo Ukraine nhiều lần khẳng định sẽ không công nhận các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga, đồng thời tuyên bố mục tiêu cuối cùng của Kiev là giành lại toàn bộ các khu vực này.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Nga Ukraine xung đột Nga Ukraine đàm phán hòa bình đàm phán Nga Ukraine Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov Donbass
