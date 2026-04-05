72 học sinh ở Indonesia bị ngộ độc sau khi dùng bữa ăn dinh dưỡng miễn phí

Hôm qua (4/4) Thống đốc Jakarta Pramono Anung đã trực tiếp đến bệnh viện thăm các học sinh bị ngộ độc do bữa ăn dinh dưỡng miễn phí (MBG). Tuyên bố đưa ra sau đó, ông Pramono Anung cho biết, nguồn gốc thực phẩm gây bệnh từ một bếp ăn ở Đông Jakarta, khiến học sinh ở 4 trường khu vực bị ngộ độc, xuất hiện các triệu chứng như sốt, buồn nôn và tiêu chảy.

Ngoài 72 học sinh phải nhập viện, một số trường hợp khác chỉ phải đến thăm khám. Bệnh viện đang cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế nhanh chóng và tối ưu cho các học sinh bị ảnh hưởng. Đến nay tình trạng của bệnh nhân tương đối ổn định, dự kiến trong ít ngày tới có thể trở lại cuộc sống thường nhật.

Thống đốc Pramono Anung cũng cho biết: Ngoài việc đảm bảo chăm sóc và chi trả chi phí các dịch vụ y tế, chính quyền tỉnh đã phối hợp với Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia (BGN) về các bước tiếp theo trong việc xử lý khủng hoảng. Trong đó phối hợp với Sở Y tế Đông Jakarta tiến hành xác định nguyên nhân của vụ việc. Kết quả điều tra ​​sẽ làm rõ chẩn đoán và làm cơ sở cho việc đánh giá sâu hơn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian tới.

Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia đã tạm thời đình chỉ hoạt động của bếp ăn, chờ đánh giá của cơ quan chức năng. Đồng thời chuẩn bị các biện pháp tiếp theo, bao gồm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ thay thế, đảm bảo chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí tiếp tục được triển khai cho các trường thụ hưởng khác.