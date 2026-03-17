Afghanistan cáo buộc Pakistan không kích bệnh viện khiến hơn 400 người thiệt mạng

Thứ Ba, 11:04, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (17/3), chính quyền Taliban tại Afghanistan lên tiếng cáo buộc Pakistan tấn công một cơ sở y tế điều trị cho người nghiện ma túy ở thủ đô Kabul, khiến hơn 400 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị thương. Tuy nhiên, Pakistan bác bỏ cáo buộc, khẳng định cuộc không kích chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự.

Người phát ngôn cơ quan y tế thuộc chính quyền Taliban, Afghanistan Sharafat Zaman cho biết, vụ không kích của Pakistan đã phá hủy hoàn toàn bệnh viện Omar, vốn có 2.000 giường bệnh, chuyên điều trị nghiện ma túy ở thủ đô Kabul. Nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy làm rung chuyển thủ đô và những cột khói đen được nhìn thấy ở nhiều khu vực.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Reuters.

Theo Phó phát ngôn chính quyền Taliban Hamdullah Fitrat, đã có hơn 400 người thiệt mạng và 250 người khác bị thương. Lực lượng cứu hộ vẫn đang dập lửa và tìm kiếm các nạn nhân dưới các đống đổ nát.

 Người phát ngôn chính quyền Taliban, Zabihullah Mujahid, cáo buộc quân đội Pakistan “một lần nữa xâm phạm lãnh thổ Afghanistan”, gọi vụ tấn công là “tội ác” và “hành động vô nhân đạo”. Theo ông Mujahid, phần lớn nạn nhân là những người đang được điều trị cai nghiện tại cơ sở y tế này.

Đáp lại, Bộ Thông tin Pakistan bác bỏ các cáo buộc và cho biết các cuộc không kích của nước này nhắm “chính xác” vào các cơ sở quân sự và hạ tầng hỗ trợ khủng bố tại Kabul và Nangarhar , bao gồm kho thiết bị và đạn dược của Taliban, cũng như các nhóm khủng bố hoạt động tại Afghanistan. Pakistan khẳng định các chiến dịch được thực hiện cẩn trọng nhằm tránh gây thiệt hại ngoài dự kiến.

Pakistan chỉ trích cáo buộc của Afghanistan nhằm mục đích kích động tâm lý chống Pakistan và che đậy điều mà họ mô tả là “sự hỗ trợ bất hợp pháp của Taliban đối với chủ nghĩa khủng bố xuyên biên giới”

Căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan leo thang chỉ vài giờ sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết kêu gọi chính quyền Taliban của Afghanistan ngay lập tức tăng cường nỗ lực chống khủng bố. Nghị quyết không nêu đích danh Pakistan, song cũng lên án các hoạt động quân sự gây thương vong cho dân thường bên trong lãnh thổ Afghanistan. Nghị quyết cũng gia hạn nhiệm vụ của phái bộ chính trị Liên Hợp Quốc tại Afghanistan (UNAMA) thêm ba tháng.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tag: Afghanistan Pakistan không kích bệnh viện chính quyền Taliban 400 người thiệt mạng
Tin liên quan

Trung Quốc kêu gọi Afghanistan và Pakistan đối thoại, cử đặc phái viên hòa giải

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 14/3 kêu gọi Afghanistan và Pakistan giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn, đồng thời cho biết Bắc Kinh đã cử đặc phái viên tới hai nước để làm trung gian hòa giải.

Bị liệt vào quốc gia bảo trợ giam giữ trái phép, Afghanistan muốn đối thoại với Mỹ

VOV.VN - Ngày 10/3, chính quyền Taliban ở Afghanistan lên tiếng gọi việc Mỹ chỉ định nước này là “quốc gia bảo trợ giam giữ trái phép” là điều đáng tiếc, bày tỏ mong muốn giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại.

Liên Hợp Quốc: Hơn 1,7 triệu hộ nông dân Afghanistan đang rất cần hỗ trợ

VOV.VN - Hãng tin Tolo News của Afghanistan hôm nay 2/3 đưa tin, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) cho biết hơn 1,7 triệu gia đình nông dân tại nước này đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp.

