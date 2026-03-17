Afghanistan tố Pakistan làm chết hơn 200 người tại bệnh viện cai nghiện ma túy

Thứ Ba, 07:25, 17/03/2026
VOV.VN - Afghanistan hôm 16/3 cáo buộc quân đội Pakistan không kích một bệnh viện ở Kabul chuyên điều trị người nghiện ma túy. Phát ngôn viên Bộ Y tế nước này cho biết, hơn 200 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công đó.

Bác bỏ cáo buộc trên, Pakistan nói rằng các cuộc không kích của họ không nhắm vào bất kỳ địa điểm dân sự nào.

afghanistan to pakistan lam chet hon 200 nguoi tai benh vien cai nghien ma tuy hinh anh 1
Afghanistan trên bản đồ. Nguồn ảnh: OpenStreetMap, AP.

Người phát ngôn Bộ Y tế Afghanistan, Sharafat Zaman, đã đưa ra con số thương vong trên khi trả lời phỏng vấn với truyền thông địa phương và phần trả lời này được đăng tải trên mạng xã hội X. Ông cho biết, tất cả các bộ phận của bệnh viện điều trị nghiện ma túy đã bị phá hủy.

Phát ngôn viên chính phủ Afghanistan, Zabiullah Mujahid, cũng đăng tải video phỏng vấn. Các đài truyền hình địa phương đã đăng tải đoạn phim cho thấy lính cứu hỏa đang vật lộn để dập tắt ngọn lửa giữa đống đổ nát của một tòa nhà.

Vụ tấn công được cho là xảy ra vài giờ sau khi các quan chức Afghanistan cho biết hai bên đã đấu súng dọc biên giới chung, khiến 4 người tử vong ở Afghanistan, khi cuộc giao tranh đẫm máu nhất giữa hai nước láng giềng trong nhiều năm bước sang tuần thứ ba.

Trước đó, cũng trên mạng X, ông Mujahid đã lên án cuộc tấn công, nói rằng nó vi phạm lãnh thổ Afghanistan. Ông cho biết, hầu hết những người thiệt mạng và bị thương là bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở này.

Người phát ngôn của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Mosharraf Zaidi, đã bác bỏ các cáo buộc, gọi đó là vô căn cứ và nói rằng không có bệnh viện nào bị nhắm mục tiêu ở Kabul.

Trong một bài đăng cũng trên X, Bộ Thông tin Pakistan cho biết các cuộc tấn công “nhắm mục tiêu chính xác vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng hỗ trợ khủng bố, bao gồm kho chứa thiết bị kỹ thuật và kho chứa đạn dược của Taliban Afghanistan” và các chiến binh Pakistan đóng tại Afghanistan ở Kabul và Nangarhar. Theo Bộ Thông tin Pakistan, các cơ sở này đang được sử dụng để chống lại thường dân Pakistan vô tội.

Bộ này cho biết, việc Pakistan nhắm mục tiêu là “chính xác và được thực hiện cẩn thận để đảm bảo không gây ra thiệt hại ngoài dự kiến”.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: AP
Trung Quốc kêu gọi Afghanistan và Pakistan đối thoại, cử đặc phái viên hòa giải
Trung Quốc kêu gọi Afghanistan và Pakistan đối thoại, cử đặc phái viên hòa giải

Khủng bố Hồi giáo IS-K nguy hiểm thế nào, khác và giống Taliban ra sao?
Khủng bố Hồi giáo IS-K nguy hiểm thế nào, khác và giống Taliban ra sao?

Mỹ không thay đổi nổi Taliban ở Afghanistan?
Mỹ không thay đổi nổi Taliban ở Afghanistan?

