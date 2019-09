Afghanistan: Nổ gần điểm bỏ phiếu ở thành phố Kandahar

Ngày 28/9, xảy ra một vụ nổ lớn gần một khu vực bỏ phiếu ở thành phố Kandahar, miền Nam Afghanistan. Vụ nổ xảy ra chỉ một giờ sau khi cử tri bắt đầu xếp hàng để bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Tổng thống mới.

Để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử, hàng chục nghìn nhân viên an ninh nước này đã được triển khai trên khắp 34 tỉnh. Ảnh: Rappler

Một quan chức cấp cao trong chính quyền tỉnh xác nhận, ít nhất 3 người bị thương trong vụ nổ này. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra thừa nhận là thủ phạm thực hiện vụ nổ. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.



Thời gian qua, phiến quân Taliban đã tấn công một số điểm bỏ phiếu để phản đối và đe dọa cử tri, khiến nhiều người thương vong. Ước tính, khoảng 1/3 trên tổng số hơn 7.000 điểm bỏ phiếu ở Afghanistan đã phải đóng cửa do lo ngại Taliban tấn công. Để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử, hàng chục nghìn nhân viên an ninh nước này đã được triển khai trên khắp 34 tỉnh./.