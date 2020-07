Ai Cập lên án Thổ Nhĩ Kỳ can dự vào nội bộ các nước Arab

Trong một phản ứng liên quan đến hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ tại Libya, hôm qua (18/7), Ai Cập đã lên tiếng phản đối sự can dự về quân sự và chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ vào các vấn đề nội bộ của các nước Arab.

(Ảnh minh họa của 123RF)

Phát biểu trong một tuyên bố vào ngày hôm qua, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Hafez đã khẳng định, Ai Cập phản đối sự can dự của Thổ Nhĩ Kỳ vào vấn đền nội bộ của các nước trong khối Arab như Iraq, Syria và Libya; đồng thời, cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang vi phạm các nghị quyết cả Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua các hoạt động can dự này.



Ai Cập nhấn mạnh, sự can dự của Thổ Nhĩ Kỳ vào khủng hoảng tại Libya hoàn toàn thiếu cơ sở pháp lý.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng bác bỏ quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến tính hợp pháp của các cơ quan dân cử của Libya nhằm kêu gọi Ai Cập hỗ trợ Libya trong cuộc chiến chống các phần từ khủng bố và cực đoan đến từ Syria.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan lên án các hành động của Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất liên quan đến đất nước Libya, vốn đang bị chiến tranh tàn phá. Trước đó, vào ngày 15/7, lãnh đạo các bộ tộc của Libya đã đến Ai Cập để bàn thảo với các lãnh đạo nước này về tình hình khủng hoảng tại Libya./.