Tới sáng sớm nay (21/9), hầu hết người dân ở các tỉnh, thành phố và ở quảng trường Tự Do ở trung tâm thủ đô Cairo đã trở về nhà sau khi xuống đường tụ tập đông người và la hét. Đây là lần đầu tiên sau sáu năm, tại nhiều quảng trường, trung tâm ở các tỉnh, thành phố và nhất là ở quảng trường Tự Do, người dân Ai Cập lại tụ tập với số lượng đông người như vậy. Những người này chủ yếu là nam giới và thanh niên. Lực lượng an ninh và quân đội Ai Cập ở Cairo và Alexandria đã phải sử dụng đạn hơi cay để giải tán các đám đông. Một số người đã quá kích và kích động đã bị lực lượng cảnh sát bắt giữ.

Ai Cập tăng cường an ninh giải tán đám đông. Ảnh: Reuters

Tới thời điểm này, tình hình đã được kiểm soát, các đám đông đã được giải tán. Tuy nhiên, tình hình được dự đoán có thể sẽ phức tạp khi nhiều người tuyên bố sẽ xuống đường một lần nữa. Việc tụ tập đông người như đêm qua có thể sẽ gây mất ổn định và ảnh hưởng tới ngành du lịch mũi nhọn của Ai Cập./.