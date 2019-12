Ai Cập tiêu diệt 3 phần tử khủng bố

Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 6/12 cho biết, lực lượng an ninh nước này vừa tiêu diệt 3 phần tử khủng bố ở khu vực Jalbana phía Bắc Sinai.



Theo tuyên bố của Bộ Nội vụ Ai Cập, những kẻ khủng bố này bị tiêu diệt khi đang chuẩn bị kế hoạch chống lại các lực lượng vũ trang và cảnh sát trong khu vực.

Vũ khí thu được từ 3 phần tử khủng bố ở Sinai - Ảnh Bộ Nội vụ Ai Cập.

Lực lượng an ninh Ai Cập đã thu giữ một số vũ khí tại nơi ẩn náu của những kẻ khủng bố. Đây là một phần trong chiến dịch chống khủng bố của Ai Cập.

Tháng 9 năm ngoái, lực lượng an ninh Ai Cập cũng đã tiêu diệt một nhóm khủng bố ở khu vực Jalbana phía bắc Sinai.

Thời gian qua, lực lượng an ninh và quân đội Ai Cập đã tăng cương an ninh nhằm ngăn chặn cuộc tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường ở Bắc Sinai./.