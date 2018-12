Ai Cập tiêu diệt 40 tay súng khủng bố âm mưu tấn công du khách

Hôm nay (29/12), Lực lượng an ninh Ai Cập đã tiêu diệt 40 tay súng ở Bắc Sinai và Giza, tình nghi lên kế hoạch tấn công các Cơ quan của chính phủ và du khách tại Ai Cập.

Cảnh sát Ai Cập tại hiện trường vụ đánh bom xe buýt chở du khách Việt Nam. Ảnh: AFP.

Theo Bộ Nội vụ Ai Cập, lực lượng an ninh đã tiêu diệt 30 tay súng trong cuộc đột kích vào nơi ẩn náu của các chiến binh ở Giza. Theo các nhà chức trách Ai Cập, "các phần tử khủng bố" đang lên kế hoạch thực hiện hàng loạt cuộc tấn công nhắm vào các tổ chức nhà nước và du khách. Lực lượng an ninh cũng tiêu diệt 10 chiến binh Bắc Sinai, nơi mà nhóm Nhà nước Hồi giáo đang hoạt động mạnh. Theo Hãng thông tấn nhà nước MENA, các tay súng đã thiệt mạng trong một cuộc đấu súng với lực lượng an ninh.

Bộ Nội vụ Ai Cập không cung cấp chi tiết nào về danh tính của những tay súng hoặc con số thương vong của lực lượng an ninh. Tuyên bố chỉ cho biết, ba cuộc đột kích diễn ra đồng thời. Hiện không rõ những tay súng khủng bố vừa bị tiêu diệt có liên quan đến vụ đánh bom xe buýt du lịch gần kim tự tháp Giza của Ai Cập khiến 3 du khách Việt Nam, 1 hướng dẫn viên người Ai Cập thiệt mạng và ít nhất 10 người khác bị thương hay không./.

