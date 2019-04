Ám ảnh “vườn thú địa ngục”, nơi động vật khổ sở chết mòn ở Gaza

Những bức ảnh này được chụp trong chiến dịch giải cứu hàng chục động vật khỏi “điều kiện sống tồi tệ” ở một vườn thú tại thị trấn phía nam Rafah. Ảnh: AFP/Getty. Động vật bị nuôi nhốt trong những chiếc lồng chật hẹp, một số còn bị tổn thương cả về thể chất và tinh thần. Ảnh: Getty. Amir Khalil, bác sĩ thú y từ Four Paws International có trụ sở tại Vienna cho biết: “Vườn thú này đã ở trong tình trạng tồi tệ những năm gần đây, do bất ổn về kinh tế, chính trị”. Ảnh: Getty. Một chú khỉ bị thương ở tay và đang được chữa trị. Ảnh: AFP/Getty. Chú cáo với bộ lông xơ xác được đưa ra khỏi chiếc lồng chật hẹp. Ảnh: AFP/Getty. Các nhân viên thú y đang kiểm tra sức khỏe của các con vật trước khi đưa chúng đến nơi ở mới. Ảnh: AP. Chúng sẽ được đưa đến sinh sống tại các khu bảo tồn ở Jordan và Nam Phi. Ảnh: Getty. Một con sư tử đực ốm yếu, gầy trơ xương do bị thiếu thức ăn. Ảnh: AFP/Getty. Theo người chủ vườn thú, ông Fathy Jomaa, do dải Gaza bị phong tỏa nên họ không đủ kinh tế để chăm sóc đầy đủ cho những con vật này. Ảnh: Getty. Nhiều con vật đã chết vì đói và lạnh. Ảnh: AFP/Getty. Một chú đà điểu với bộ lông xơ xác đang được đưa lên xe vận chuyển. Ảnh: AFP/Getty. Trước đó vào tháng 1, bốn con sư tử con đã chết trong vườn thú Rafah. Ảnh: Reuters. dbdd401494cfc47389353c911d9ebfcd/5cafde40/2019_04_09/1loDsmjqJL9xf4AtMkj7w/Dozens_of_neglected_animals_evacuated_from_Gaza_zoo__Daily_Mail.mp4

