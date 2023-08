Ấn Độ cho phép xuất khẩu gạo sang Singapore

Phát biểu trước báo giới ở thủ đô New Delhi, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi cho biết, Ấn Độ và Singapore có mối quan hệ đối tác chiến lược chặt chẽ, đặc trưng bởi lợi ích chung, mối quan hệ kinh tế chặt chẽ và kết nối nhân dân. Do đó, Ấn Độ đã quyết định cho phép xuất khẩu gạo tới Singapore nhằm đáp ứng yêu cầu an ninh lương thực của quốc gia Đông Nam Á này.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, các lệnh chính thức về vấn đề này sẽ sớm được ban hành.

Ấn Độ trước đó ngày 27/8 đã đưa ra các biện pháp bảo vệ bổ sung đối với việc xuất khẩu gạo (basmati) nhằm ngăn chặn việc xuất khẩu trái phép gạo tẻ thường (non-basmati). Ấn Độ đã dừng việc xuất khẩu gạo tẻ thường (non-basmati) từ ngày 20/7 nhằm kiểm soát giá gạo trong nước và đảm bảo an ninh lương thực.