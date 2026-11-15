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Ấn Độ điều tra vụ chặn 129 trang web dựa trên lệnh tòa án giả mạo

Chủ Nhật, 21:00, 15/11/2026
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VOV.VN - Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ hôm 14/11 đã triệu tập Đại diện Bộ Viễn thông nước này để yêu cầu giải trình về việc cơ quan chức năng ra lệnh chặn 129 trang web cá cược trực tuyến dựa trên những văn bản tòa án giả mạo.

 

Động thái trên được đưa ra sau khi cuộc điều tra của hãng thông tấn Reuters trước đó phát hiện Bộ Viễn thông Ấn Độ đã chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ Internet chặn 129 trang web cá cược dựa trên hai văn bản được cho là lệnh của các tòa án cấp cao.

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Hình ảnh lệnh giả mạo của Tòa án cấp cao Ấn Độ được đăng tải trên trang web của Bộ Viễn thông Ấn Độ (Ảnh Reuters)

Qua xác minh, những văn bản này bị phát hiện là giả mạo, với con dấu, biểu tượng tòa án và mã xác thực không hợp lệ. Các tài liệu được gửi tới cơ quan quản lý viễn thông thông qua thư điện tử của những người tự nhận là luật sư.

Đáng chú ý, các lệnh giả mạo cùng văn bản chỉ đạo chặn trang web đã được đăng tải công khai trên hệ thống thông tin của Bộ Viễn thông trong nhiều tháng mà không bị phát hiện. Bộ Viễn thông Ấn Độ đã mở cuộc điều tra nội bộ, trong khi cảnh sát tiến hành xác minh hành vi làm giả tài liệu và gian lận.

Mặc dù hoạt động cá cược trực tuyến bị cấm tại Ấn Độ, vụ việc đặt ra câu hỏi về tính chặt chẽ của quy trình kiểm soát nội dung trên Internet. Theo giới quan sát, nếu không có cơ chế xác minh phù hợp, các văn bản giả mạo có thể bị lợi dụng để yêu cầu chặn cả những trang web hoạt động hợp pháp, ảnh hưởng đến quyền tiếp cận thông tin và niềm tin đối với cơ quan quản lý nhà nước.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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