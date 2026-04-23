Ấn Độ giữ giá xăng dầu thấp, doanh nghiệp bán lẻ chịu áp lực thua lỗ

Thứ Năm, 23:23, 23/04/2026
VOV.VN - Các doanh nghiệp bán lẻ nhiên liệu dầu tại Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng thua lỗ do phải duy trì giá bán xăng và dầu diesel thấp hơn giá thị trường, trong bối cảnh Chính phủ ưu tiên ổn định chi phí sinh hoạt cho người dân.

Ngày 23/4, Thứ trưởng Bộ Dầu khí Ấn Độ Sujata Sharma cho biết, mức lỗ hiện nay ước tính khoảng 100 rupee (tương đương hơn 1 USD) cho mỗi lít dầu diesel và 20 rupee mỗi lít xăng bán ra thị trường nội địa.

Đáng chú ý, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã không tăng giá bán lẻ nhiên liệu kể từ tháng 4/2021. Chính phủ nước này hiện cũng chưa có kế hoạch điều chỉnh giá, nhằm giảm áp lực lạm phát và hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Hình minh họa. Ảnh: Outlook Business.

Trong bối cảnh giá dầu thô thế giới vẫn duy trì ở mức tương đối cao do tác động từ căng thẳng địa chính trị và cắt giảm nguồn cung của các nước sản xuất lớn, việc “neo” giá nhiên liệu trong nước đang khiến biên lợi nhuận của các doanh nghiệp năng lượng Ấn Độ bị thu hẹp đáng kể.

Để giảm thiểu phần nào thiệt hại cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính Ấn Độ cuối tháng 3 đã thông báo giảm thuế tiêu thụ đặc biệt từ 13 rupee xuống còn 3 rupee (0,0318 USD) mỗi lít đối với xăng và từ 10 rupee về không với dầu diesel.

Các chuyên gia nhận định, chính sách kiểm soát giá xăng dầu của Ấn Độ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn, điều này có thể tạo áp lực tài chính đối với các doanh nghiệp bán lẻ và làm giảm động lực đầu tư vào lĩnh vực năng lượng. Bài toán đặt ra đối với Chính phủ Ấn Độ là cân bằng giữa mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo tính bền vững của thị trường năng lượng trong thời gian tới.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Nhật Bản khống chế được giá xăng dầu, Hàn Quốc đối mặt áp lực tăng cao
VOV.VN - Bằng nhiều biện pháp nhanh và mạnh, Nhật Bản đã thực hiện được mục tiêu hạ giá xăng dầu bán lẻ. Trong khi đó, quốc gia láng giềng là Hàn Quốc vẫn đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nhiên liệu. 

Nhật Bản khống chế được giá xăng dầu, Hàn Quốc đối mặt áp lực tăng cao

Nhật Bản khống chế được giá xăng dầu, Hàn Quốc đối mặt áp lực tăng cao

VOV.VN - Bằng nhiều biện pháp nhanh và mạnh, Nhật Bản đã thực hiện được mục tiêu hạ giá xăng dầu bán lẻ. Trong khi đó, quốc gia láng giềng là Hàn Quốc vẫn đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nhiên liệu. 

Thủ tướng Thái Lan: “Sẽ không tái diễn gián đoạn nguồn cung xăng, dầu”
Thủ tướng Thái Lan: “Sẽ không tái diễn gián đoạn nguồn cung xăng, dầu”

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm nay (28/3) cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận quan trọng với Iran để đảm bảo hành lang an toàn cho các tàu chở dầu của Thái Lan đi qua eo biển Hormuz.

Thủ tướng Thái Lan: “Sẽ không tái diễn gián đoạn nguồn cung xăng, dầu”

Thủ tướng Thái Lan: “Sẽ không tái diễn gián đoạn nguồn cung xăng, dầu”

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm nay (28/3) cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận quan trọng với Iran để đảm bảo hành lang an toàn cho các tàu chở dầu của Thái Lan đi qua eo biển Hormuz.

Mỹ cân nhắc sử dụng kho dự trữ dầu chiến lược để hạ nhiệt giá xăng
Mỹ cân nhắc sử dụng kho dự trữ dầu chiến lược để hạ nhiệt giá xăng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ có thể sử dụng kho dự trữ dầu mỏ chiến lược nhằm giảm bớt đà tăng của giá xăng trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu bị gián đoạn do xung đột đang diễn ra.

Mỹ cân nhắc sử dụng kho dự trữ dầu chiến lược để hạ nhiệt giá xăng

Mỹ cân nhắc sử dụng kho dự trữ dầu chiến lược để hạ nhiệt giá xăng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ có thể sử dụng kho dự trữ dầu mỏ chiến lược nhằm giảm bớt đà tăng của giá xăng trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu bị gián đoạn do xung đột đang diễn ra.

