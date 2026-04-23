Ấn Độ giữ giá xăng dầu thấp, doanh nghiệp bán lẻ chịu áp lực thua lỗ

Ngày 23/4, Thứ trưởng Bộ Dầu khí Ấn Độ Sujata Sharma cho biết, mức lỗ hiện nay ước tính khoảng 100 rupee (tương đương hơn 1 USD) cho mỗi lít dầu diesel và 20 rupee mỗi lít xăng bán ra thị trường nội địa.

Đáng chú ý, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã không tăng giá bán lẻ nhiên liệu kể từ tháng 4/2021. Chính phủ nước này hiện cũng chưa có kế hoạch điều chỉnh giá, nhằm giảm áp lực lạm phát và hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Trong bối cảnh giá dầu thô thế giới vẫn duy trì ở mức tương đối cao do tác động từ căng thẳng địa chính trị và cắt giảm nguồn cung của các nước sản xuất lớn, việc “neo” giá nhiên liệu trong nước đang khiến biên lợi nhuận của các doanh nghiệp năng lượng Ấn Độ bị thu hẹp đáng kể.

Để giảm thiểu phần nào thiệt hại cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính Ấn Độ cuối tháng 3 đã thông báo giảm thuế tiêu thụ đặc biệt từ 13 rupee xuống còn 3 rupee (0,0318 USD) mỗi lít đối với xăng và từ 10 rupee về không với dầu diesel.

Các chuyên gia nhận định, chính sách kiểm soát giá xăng dầu của Ấn Độ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn, điều này có thể tạo áp lực tài chính đối với các doanh nghiệp bán lẻ và làm giảm động lực đầu tư vào lĩnh vực năng lượng. Bài toán đặt ra đối với Chính phủ Ấn Độ là cân bằng giữa mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo tính bền vững của thị trường năng lượng trong thời gian tới.