Thủ tướng Thái Lan: “Sẽ không tái diễn gián đoạn nguồn cung xăng, dầu”

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 28/3, Thủ tướng Anutin khẳng định: "Một thỏa thuận đã đạt được để cho phép các tàu chở dầu của Thái Lan quá cảnh an toàn qua eo biển Hormuz. Với thỏa thuận này, chúng tôi có sự tin tưởng rằng những gián đoạn về nguồn cung nhiên liệu như hồi đầu tháng 3 sẽ không tái diễn”.

Ông Anutin nhấn mạnh rằng kết quả ngoại giao này sẽ trực tiếp tháo gỡ những lo ngại về nguồn cung nhiên liệu nhập khẩu vốn đang gây áp lực lên thị trường nội địa. Việc khơi thông tuyến hải trình qua eo biển Hormuz có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh năng lượng quốc gia, trong bối cảnh hơn 80% lượng dầu thô và khí hóa lỏng (LNG) cung ứng cho khu vực châu Á phụ thuộc vào tuyến đường này.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại họp báo hôm 28/3/2026. Ảnh: Chính phủ Thái Lan.

Bên cạnh giải pháp ngoại giao, Chính phủ cũng công bố kế hoạch quản trị toàn diện nhằm ổn định kinh tế trong nước. Cụ thể, từ ngày 1/4, các biện pháp bình ổn giá sẽ được kích hoạt thông qua hệ thống cửa hàng "Cờ Xanh", cung cấp nhu yếu phẩm với mức giá thấp hơn thị trường khoảng 25%. Nhằm giảm áp lực lên Quỹ nhiên liệu, Thủ tướng kêu gọi người dân cùng chung tay tiết kiệm năng lượng. Theo tính toán của Chính phủ, nếu mỗi hộ gia đình tiết kiệm trung bình 1 lít dầu mỗi ngày, quốc gia có thể giảm tiêu thụ 10 triệu lít/ngày, tương đương mức tiết kiệm 600 triệu Baht cho cả ngân sách nhà nước và chi tiêu hộ gia đình.

Về tiến trình chính trị, Thủ tướng Anutin cho biết danh sách nhân sự nội các từ các đảng liên minh đang trong giai đoạn hoàn tất để trình lên Hoàng gia phê chuẩn trong tuần tới. Ông cam kết Chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình để điều chỉnh các chính sách phù hợp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến đời sống người dân.

Hiện tại, các nền tảng chính sách cốt lõi, bao gồm gói tín dụng ưu đãi 10 tỷ Baht (khoảng 305 triệu USD) hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và kế hoạch nâng mức trợ cấp phúc lợi cho người dân, đã được chuẩn bị sẵn sàng để Chính phủ kế nhiệm có thể triển khai ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức.