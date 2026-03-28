Thủ tướng Thái Lan: “Sẽ không tái diễn gián đoạn nguồn cung xăng, dầu”

Thứ Bảy, 19:37, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm nay (28/3) cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận quan trọng với Iran để đảm bảo hành lang an toàn cho các tàu chở dầu của Thái Lan đi qua eo biển Hormuz.

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 28/3, Thủ tướng Anutin khẳng định: "Một thỏa thuận đã đạt được để cho phép các tàu chở dầu của Thái Lan quá cảnh an toàn qua eo biển Hormuz. Với thỏa thuận này, chúng tôi có sự tin tưởng rằng những gián đoạn về nguồn cung nhiên liệu như hồi đầu tháng 3 sẽ không tái diễn”.

Ông Anutin nhấn mạnh rằng kết quả ngoại giao này sẽ trực tiếp tháo gỡ những lo ngại về nguồn cung nhiên liệu nhập khẩu vốn đang gây áp lực lên thị trường nội địa. Việc khơi thông tuyến hải trình qua eo biển Hormuz có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh năng lượng quốc gia, trong bối cảnh hơn 80% lượng dầu thô và khí hóa lỏng (LNG) cung ứng cho khu vực châu Á phụ thuộc vào tuyến đường này.

thu tuong thai lan se khong tai dien gian doan nguon cung xang, dau hinh anh 1
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại họp báo hôm 28/3/2026. Ảnh: Chính phủ Thái Lan.

Bên cạnh giải pháp ngoại giao, Chính phủ cũng công bố kế hoạch quản trị toàn diện nhằm ổn định kinh tế trong nước. Cụ thể, từ ngày 1/4, các biện pháp bình ổn giá sẽ được kích hoạt thông qua hệ thống cửa hàng "Cờ Xanh", cung cấp nhu yếu phẩm với mức giá thấp hơn thị trường khoảng 25%. Nhằm giảm áp lực lên Quỹ nhiên liệu, Thủ tướng kêu gọi người dân cùng chung tay tiết kiệm năng lượng. Theo tính toán của Chính phủ, nếu mỗi hộ gia đình tiết kiệm trung bình 1 lít dầu mỗi ngày, quốc gia có thể giảm tiêu thụ 10 triệu lít/ngày, tương đương mức tiết kiệm 600 triệu Baht cho cả ngân sách nhà nước và chi tiêu hộ gia đình.

Về tiến trình chính trị, Thủ tướng Anutin cho biết danh sách nhân sự nội các từ các đảng liên minh đang trong giai đoạn hoàn tất để trình lên Hoàng gia phê chuẩn trong tuần tới. Ông cam kết Chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình để điều chỉnh các chính sách phù hợp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến đời sống người dân.

Hiện tại, các nền tảng chính sách cốt lõi, bao gồm gói tín dụng ưu đãi 10 tỷ Baht (khoảng 305 triệu USD) hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và kế hoạch nâng mức trợ cấp phúc lợi cho người dân, đã được chuẩn bị sẵn sàng để Chính phủ kế nhiệm có thể triển khai ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức.

PV/VOV-Bangkok
Tin liên quan

Thái Lan triển khai ứng dụng tra cứu nguồn cung nhiên liệu theo thời gian thực

VOV.VN - Trước áp lực từ biến động nguồn cung năng lượng toàn cầu do xung đột Trung Đông, Thái Lan đang tăng tốc triển khai các giải pháp số nhằm minh bạch thông tin và ổn định thị trường nhiên liệu trong nước.

Thái Lan tung gói 7 biện pháp khẩn cấp bình ổn giá nhiên liệu và hỗ trợ kinh tế

VOV.VN - Trong bối cảnh áp lực từ giá năng lượng toàn cầu leo thang, Bộ Tài chính Thái Lan vừa chính thức công bố gói 7 biện pháp cấp bách nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và các ngành kinh tế trọng điểm.

