Ấn Độ ủng hộ Palestine gia nhập Liên Hợp Quốc và giải pháp hai nhà nước

Lập trường trên được đại diện Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu tại Hội nghị Nhóm các nhà tài trợ cho Palestine (PDG) diễn ra ở Brussels (Bỉ). Hội nghị do Cao ủy châu Âu Hadja Lahbib và Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa đồng chủ trì, với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao cùng đại diện các tổ chức tài chính quốc tế ủng hộ giải pháp hai nhà nước. Đây cũng là cuộc họp thứ hai của Nhóm kể từ khi cơ chế này được thành lập vào tháng 11/2025.

Phát biểu tại hội nghị, phía Ấn Độ nhấn mạnh tiếp tục ủng hộ việc thành lập một Nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền và khả thi, cùng tồn tại hòa bình với Israel trong các đường biên giới được quốc tế công nhận. Đây là lập trường mà Ấn Độ duy trì từ năm 1988, khi chính thức công nhận Nhà nước Palestine và coi giải pháp hai nhà nước là nền tảng trong chính sách đối ngoại đối với vấn đề Trung Đông.

Kết quả bỏ phiếu trong phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về dự thảo nghị quyết công nhận người Palestine đủ điều kiện trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc vào tháng 5/2024 (Ảnh: Reuters)

Ấn Độ cũng nhắc lại việc đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 5/2024 nhằm mở rộng quyền tham gia của Palestine tại Liên Hợp Quốc và ủng hộ nỗ lực trở thành thành viên đầy đủ của tổ chức này. Nghị quyết được thông qua với 143 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 25 phiếu trắng. Mặc dù việc kết nạp thành viên đầy đủ vẫn thuộc thẩm quyền của Hội đồng Bảo an, nghị quyết đã tạo cơ sở để Palestine có thêm quyền tham gia các hoạt động của Đại hội đồng.

Bên cạnh đó, Ấn Độ tiếp tục kêu gọi ngừng bắn, mở rộng tiếp cận nhân đạo và duy trì hỗ trợ tài chính, phát triển đối với Chính quyền Palestine; qua đó phản ánh nỗ lực của nước này trong việc duy trì chính sách cân bằng tại Trung Đông, vừa củng cố quan hệ chiến lược với Israel, vừa tiếp tục ủng hộ quyền tự quyết của người Palestine và giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.