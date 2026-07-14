Tên lửa hành trình đánh trúng tàu chở dầu: 7 thủy thủ Ấn Độ thương vong

Theo Bộ Quốc phòng UAE, hai tàu chở dầu Mombasa và Al Bahiyah bị Iran tấn công bằng tên lửa hành trình tại khu vực phía nam của eo biển Hormuz, thuộc vùng biển Oman. Vụ tấn công khiến một thuyền viên người Ấn Độ trên tàu Mombasa thiệt mạng và tổng cộng 8 người bị thương, trong đó có 6 công dân Ấn Độ và 2 người Ukraine.

Thông báo của Bộ Quốc phòng UAE

4 người trong số các nạn nhân bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Các đám cháy trên hai tàu đã được khống chế sau đó.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã xác nhận nạn nhân thiệt mạng là công dân nước này và cho biết đang phối hợp chặt chẽ với giới chức UAE cũng như các cơ quan liên quan để hỗ trợ những người bị thương và đưa thi thể nạn nhân về nước.

Về phía UAE, Bộ Quốc phòng nước này lên án mạnh mẽ vụ tấn công, coi đây là hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và đe dọa an toàn hàng hải tại một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới. UAE khẳng định bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.

Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin, một số tàu vi phạm đã bị lực lượng nước này nhắm mục tiêu tại eo biển Hormuz. Đài truyền hình nhà nước Iran cũng xác nhận việc nước này phóng tên lửa hành trình vào một tàu.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến đường trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu.