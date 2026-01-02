中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ấn Độ và Bangladesh bắt đầu đàm phán gia hạn Hiệp ước Chia sẻ Nước sông Hằng

Thứ Sáu, 16:53, 02/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 1/1, Ấn Độ và Bangladesh đã chính thức khởi động vòng đàm phán kỹ thuật nhằm gia hạn Hiệp ước Chia sẻ Nước sông Hằng, trước khi thỏa thuận hiện tại hết hiệu lực vào cuối năm 2026.

Trong khuôn đàm phán lần này, các chuyên gia thủy văn của hai nước sẽ tiến hành đo đạc mực nước tại nhiều điểm trên sông Hằng ở Ấn Độ và sông Padma ở Bangladesh. Việc thu thập số liệu được tiến hành định kỳ 10 ngày một lần, từ giờ đến tháng Năm, phù hợp với cơ chế giám sát đã được quy định trong hiệp ước hiện nay.

An Do va bangladesh bat dau dam phan gia han hiep uoc chia se nuoc song hang hinh anh 1
Ảnh minh họa: X

Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi hai bên bước vào vòng đàm phán chính thức nhằm cập nhật và tiếp tục thỏa thuận trong bối cảnh yêu cầu phát triển kinh tế, biến đổi khí hậu và nhu cầu sử dụng nước gia tăng. Các vấn đề như phân chia lượng nước vào mùa khô, điều tiết và cảnh báo lũ lụt và tác động của thời tiết cực đoan cũng sẽ là trọng tâm thảo luận.

Hiệp ước Chia sẻ Nước sông Hằng được ký kết năm 1996, thiết lập cơ chế phân bổ dòng chảy giữa quốc gia thượng nguồn là Ấn Độ và quốc gia hạ nguồn là Bangladesh trên lưu vực sông Hằng và sông Padma. Trong suốt 30 năm qua, thỏa thuận này đã bảo đảm quyền lợi về sử dụng nước cho cả hai bên, đồng thời trở thành trụ cột trong quản lý tài nguyên nước xuyên biên giới. Vì thế, văn bản này góp phần hạn chế nguy cơ căng thẳng về an ninh nguồn nước giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Tag: chia sẻ nước sông hằng hiệp ước chia sẻ nước sông hằng ấn độ bangladesh đàm phán gia hạn đàm phán kỹ thuật
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ấn Độ bác vai trò trung gian hòa giải của Trung Quốc trong xung đột với Pakistan
Ấn Độ bác vai trò trung gian hòa giải của Trung Quốc trong xung đột với Pakistan

VOV.VN - Ngày 31/12, Ấn Độ đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng Bắc Kinh đã thể hiện vai trò trung gian hòa giải trong việc thiết lập lệnh ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan hồi tháng 5/2025.

Ấn Độ bác vai trò trung gian hòa giải của Trung Quốc trong xung đột với Pakistan

Ấn Độ bác vai trò trung gian hòa giải của Trung Quốc trong xung đột với Pakistan

VOV.VN - Ngày 31/12, Ấn Độ đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng Bắc Kinh đã thể hiện vai trò trung gian hòa giải trong việc thiết lập lệnh ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan hồi tháng 5/2025.

Ấn Độ duyệt gói mua sắm quốc phòng trị giá gần 9 tỷ USD
Ấn Độ duyệt gói mua sắm quốc phòng trị giá gần 9 tỷ USD

VOV.VN - Ngày 29/12, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ (DAC) đã thông qua loạt đề xuất mua sắm trang thiết bị quân sự trị giá khoảng 8,8 tỷ USD.

Ấn Độ duyệt gói mua sắm quốc phòng trị giá gần 9 tỷ USD

Ấn Độ duyệt gói mua sắm quốc phòng trị giá gần 9 tỷ USD

VOV.VN - Ngày 29/12, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ (DAC) đã thông qua loạt đề xuất mua sắm trang thiết bị quân sự trị giá khoảng 8,8 tỷ USD.

Ấn Độ lên tiếng về tình trạng bạo lực nhằm vào các nhóm thiểu số ở Bangladesh
Ấn Độ lên tiếng về tình trạng bạo lực nhằm vào các nhóm thiểu số ở Bangladesh

VOV.VN - Ngày 26/12, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các hành động thù địch và bạo lực nhằm vào các nhóm thiểu số tại Bangladesh trong thời gian qua.

Ấn Độ lên tiếng về tình trạng bạo lực nhằm vào các nhóm thiểu số ở Bangladesh

Ấn Độ lên tiếng về tình trạng bạo lực nhằm vào các nhóm thiểu số ở Bangladesh

VOV.VN - Ngày 26/12, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các hành động thù địch và bạo lực nhằm vào các nhóm thiểu số tại Bangladesh trong thời gian qua.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ