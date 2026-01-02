Ấn Độ và Bangladesh bắt đầu đàm phán gia hạn Hiệp ước Chia sẻ Nước sông Hằng

Trong khuôn đàm phán lần này, các chuyên gia thủy văn của hai nước sẽ tiến hành đo đạc mực nước tại nhiều điểm trên sông Hằng ở Ấn Độ và sông Padma ở Bangladesh. Việc thu thập số liệu được tiến hành định kỳ 10 ngày một lần, từ giờ đến tháng Năm, phù hợp với cơ chế giám sát đã được quy định trong hiệp ước hiện nay.

Ảnh minh họa: X

Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi hai bên bước vào vòng đàm phán chính thức nhằm cập nhật và tiếp tục thỏa thuận trong bối cảnh yêu cầu phát triển kinh tế, biến đổi khí hậu và nhu cầu sử dụng nước gia tăng. Các vấn đề như phân chia lượng nước vào mùa khô, điều tiết và cảnh báo lũ lụt và tác động của thời tiết cực đoan cũng sẽ là trọng tâm thảo luận.

Hiệp ước Chia sẻ Nước sông Hằng được ký kết năm 1996, thiết lập cơ chế phân bổ dòng chảy giữa quốc gia thượng nguồn là Ấn Độ và quốc gia hạ nguồn là Bangladesh trên lưu vực sông Hằng và sông Padma. Trong suốt 30 năm qua, thỏa thuận này đã bảo đảm quyền lợi về sử dụng nước cho cả hai bên, đồng thời trở thành trụ cột trong quản lý tài nguyên nước xuyên biên giới. Vì thế, văn bản này góp phần hạn chế nguy cơ căng thẳng về an ninh nguồn nước giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á.